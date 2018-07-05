دي بروين: الفوز بهدف في الدقيقة 90!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه «الشياطين الحمر»، أصعب اختبار خلال مشواره بكأس العالم، حيث يواجه «السامبا» أكبر المرشحين للفوز بالبطولة، ويأمل إيدن هازارد وكيفين دي بروين وروميلو لوكاكو والآخرون الذين يمثلون الجيل الذهبي لبلجيكا، أن يثبتوا للجميع أنهم بحق «الحصان الأسود» في المونديال، حتى وإن كانوا ليس ضمن ترشيحات بدايات البطولة.

وهذا ما دفع نجم الوسط كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي إلى القول: «إنه قادر هو وزملاؤه على إثارة قلق نيمار ورفاقه، وتحقيق نصف مفاجأة بتحطيم الحلم البرازيلي».

وأضاف: «أتعهد بأن نفوز على البرازيل 1 - صفر في الدقيقة 90 !، ونعرف أن السامبا فريق قوي جداً، ونحن نعرف جميع لاعبيه، ولكننا نملك أيضاً أسلحتنا القادرة على قهر البرازيل، كما إننا نملك خيارات إيجابية كثيرة».

وأبدى دي بروين ثقته الكاملة في منتخب بلاده، وقال: «كل منتخبات دور الثمانية تملك الكثير من النجوم والإمكانات والمواهب، ولا يساورني أدنى قلق أو خوف إزاء هذه المواجهة، حتى وإن كان منتخب البرازيل اعتاد على يكون موجوداً في كل نسخ كأس العالم. وجئت إلى روسيا لكي أحاول الفوز بكأس العالم، وإذا لم ننجح في ذلك، سوف نقوم ببحث أسباب الإخفاق وتحليلها، ولكني أركز الآن فقط على مباراة اليوم».

واختتم دي بروين حديثه بقوله: «سبق أن لعبت كثيراً مع عدد غير قليل من لاعبي المنتخب البرازيلي، وأعرفهم جيداً، وإنهم يتمتعون بمهارات عالية وموهبة مؤكدة، دعونا ننتظر لنرى ما سوف يحدث».