تشيرتشوف.. مكانة «أسطورية» بين الجماهير الروسية

موسكو (د ب أ)

مازال بإمكان ستانيسلاف تشيرتشوف، مدرب منتخب روسيا، تعزيز مكانته الأسطورية لدى جماهير بلاده، إذا تمكن من قيادة المنتخب الروسي لاجتياز عقبة منتخب كرواتيا في لقائهما بدور الثمانية غداً، والتأهل للدور قبل النهائي في المونديال.

واقترح بعض المولعين بكرة القدم في روسيا على لجنة التراث في العاصمة موسكو بأن تشيرتشوف يستحق تصميم تمثال له، بعدما قاد منتخب روسيا للتأهل لدور الثمانية، عقب الفوز على المنتخب الإسباني، بطل المسابقة عام 2010، بركلات الترجيح في دور الستة عشر للبطولة.

لكن إيجور فوسكريسينسكي رئيس اللجنة أكد أنه لم يتسلم أياً من هذه المقترحات بشكل رسمي، على الأقل في الوقت الراهن.

وقال فوسكريسينسكي: «من السابق لأوانه كثيراً التحدث عن هذا الأمر، اليوم يتم الترحيب بك من قبل الجماهير التي ربما تصب غضبها عليك غداً.. هذه هي الرياضة».