بيرج: أداء السويد لم يتأثر بغياب «السلطان»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يتأثر المنتخب السويدي باعتزال نجمه الأول زلاتان إبرهيموفيتش اللعب الدولي، بل على العكس تماماً أصبح أفضل حالاً في ظل غياب «السلطان»، والدليل أن «أحفاد الفايكنج» لم يتأهلوا للمونديال في وجوده.

ولم يعد منتخب السويد منتخب «النجم الأوحد»، وباتت الكرة الجماعية هى أسلوبه خلال العامين الأخيرين.

وفي حوار لموقع «جول» العالمي بنسخته الفرنسية، أكد ماركوس بيرج مهاجم المنتخب السويدي ونادي «العين» أن منتخب بلاده اعتاد على اللعب في غياب «إبرا»، وأصبح يجيد ذلك تماماً منذ بداية البطولة.

وأضاف قائلاً: «فعلنا كل شيء في هذا المونديال من دون أن نتأثر بغيابه، ولكن بيرج اعترف في الوقت نفسه بأن إبراهيموفيتش هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ السويد، بل هو الأفضل في تقديره الشخصي».