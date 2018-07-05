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أكد أن إبراهيموفيتش أفضل لاعب أنجبته بلاده

بيرج: أداء السويد لم يتأثر بغياب «السلطان»
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تاريخ النشر: الجمعة 06 يوليو 2018

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يتأثر المنتخب السويدي باعتزال نجمه الأول زلاتان إبرهيموفيتش اللعب الدولي، بل على العكس تماماً أصبح أفضل حالاً في ظل غياب «السلطان»، والدليل أن «أحفاد الفايكنج» لم يتأهلوا للمونديال في وجوده.

ولم يعد منتخب السويد منتخب «النجم الأوحد»، وباتت الكرة الجماعية هى أسلوبه خلال العامين الأخيرين.

وفي حوار لموقع «جول» العالمي بنسخته الفرنسية، أكد ماركوس بيرج مهاجم المنتخب السويدي ونادي «العين» أن منتخب بلاده اعتاد على اللعب في غياب «إبرا»، وأصبح يجيد ذلك تماماً منذ بداية البطولة.

وأضاف قائلاً: «فعلنا كل شيء في هذا المونديال من دون أن نتأثر بغيابه، ولكن بيرج اعترف في الوقت نفسه بأن إبراهيموفيتش هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ السويد، بل هو الأفضل في تقديره الشخصي».

وتابع: «عندما كان إبرا موجوداً في المنتخب لم نتأهل، وعندما رحل صعدنا وتألقنا على الساحة الدولية».. «بيرج» الذي استفاد من رحيل إبراهيموفيتش عن المنتخب، حيث أصبحت فرصته أكبر في اللعب لأنه يلعب في مركزه نفسه. ... المزيد
     
 

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