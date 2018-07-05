لوف ينجو رغم الجدل وهييرو وسامباولي يحاولان الهروب

موسكو (د ب أ)
قرار يواكيم لوف بالبقاء في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني رغم الخروج المفاجئ لأبطال العالم من دور المجموعات فى المونديال، قد يكون استثناء.
وحتى الآن ودع 24 منتخباً المونديال، ومن بين هذه المنتخبات هناك 15 مديراً فنياً بات مصيرهم مجهولاً.
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اليابان دخلت في الصورة أمس الأول، حيث ذكرت صحيفة «سبونيشي» اليابانية أن المدرب الألماني يورجن كلينسمان مرشح لمنصب المدير الفني بدلاً من أكيرا نيشينو عقب الخروج من دور الستة عشر. لوف الذي كان مساعداً لكلينسمان في المنتخب الألماني في 2006، سيبقى في منصبه لأربعة أعوام أخرى.
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