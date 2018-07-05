لوف ينجو رغم الجدل وهييرو وسامباولي يحاولان الهروب

موسكو (د ب أ)

قرار يواكيم لوف بالبقاء في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني رغم الخروج المفاجئ لأبطال العالم من دور المجموعات فى المونديال، قد يكون استثناء.

وحتى الآن ودع 24 منتخباً المونديال، ومن بين هذه المنتخبات هناك 15 مديراً فنياً بات مصيرهم مجهولاً.

وقرر اتحاد الكرة الإسباني اتخاذ قراره بشأن المدرب فيرناندو هييرو في غضون ثلاثة أسابيع، كما يظل مصير خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين معلقاً، في الوقت الذي يؤكد فيه الأسطورة دييجو مارادونا رغبته في العودة لمنصب المدير الفني دون مقابل.

اليابان دخلت في الصورة أمس الأول، حيث ذكرت صحيفة «سبونيشي» اليابانية أن المدرب الألماني يورجن كلينسمان مرشح لمنصب المدير الفني بدلاً من أكيرا نيشينو عقب الخروج من دور الستة عشر. لوف الذي كان مساعداً لكلينسمان في المنتخب الألماني في 2006، سيبقى في منصبه لأربعة أعوام أخرى.