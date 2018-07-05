روسيا عنوان السحر والإبهار في عيون الزوار

موسكو (الاتحاد)

قبل ‬أيام ‬قليلة‬، ‬طلب ‬المشجع ‬البرازيلي ‬الشهير ‬توميرا ‬سافوي ‬الذي ‬يعتبر ‬أشهر ‬مشجع ‬برازيلي ‬لكرة ‬القدم ‬الحصول ‬على ‬الجنسية ‬الروسية، ‬مشيراً ‬إلى ‬انبهاره ‬الشديد ‬بروسيا ‬كدولة ‬عظمى‬، ولا‬يبدو ‬أن ‬الأمر ‬لن ‬يتوق ‬عند ‬سافوي ‬بعدما ‬أبدى ‬مشجعون ‬كثيرون ‬انبهارهم ‬بروسيا ‬ورغبتهم ‬في ‬البقاء ‬بها ‬لأغراض ‬مختلفة ‬بين ‬الدراسة ‬والعمل، ‬بخلاف ‬رغبة ‬في ‬اللجوء ‬السياسي.استقر ‬مشجعان ‬مغربيان ‬(رشيد ‬حميدي ‬ورضوان ‬أسدوي) ‬، ‬قدما ‬إلى ‬روسيا ‬لمؤازرة ‬منتخب ‬بلادهما ‬في ‬المونديال ‬قبل ‬خروجه ‬من ‬الدور ‬الأول ‬للبطولة ‬، ‬على البقاء ‬في ‬روسيا ‬وتقديم ‬أوراقهما ‬للدراسة ‬بعد ‬انبهارهما ‬بهذا ‬البلد، ‬وعلم ‬المشجعان ‬أن ‬مصروفات ‬الدراسة ‬في ‬روسيا ‬تقل ‬عن ‬العديد ‬من ‬بلدان ‬العالم، ‬حيث ‬تبلغ ‬سنويا ‬على ‬مستوى ‬المدرسة ‬نحو ‬ألف ‬دولار ‬وهو ‬ما ‬يقل ‬كثيرا ‬عن ‬العديد ‬من ‬البلدان ‬ومنها ‬بلدان ‬عربية.أكد ‬المشجعان، ‬اللذان ‬زارا ‬مدن ‬سان ‬بطرسبرج ‬وموسكو ‬وكالينينجراد ‬لمؤازرة ‬المنتخب ‬المغربي ‬في ‬مبارياته ‬الثلاث ‬أمام ‬إيران ‬والبرتغال ‬وإسبانيا ‬على ‬الترتيب، ‬أنهما ‬من ‬أشد ‬المعجبين ‬بروسيا ‬وشعبها ‬المضياف ‬ومناخها ‬الجميل، ‬وقررا ‬البقاء ‬فيها، ‬وقاما ‬بالفعل ‬بتقديم ‬أوراقهما ‬للدراسة ‬في ‬إحدى ‬الجامعات.

‬الجدير ‬بالذكر ‬أن ‬روسيا ‬تشهد ‬تواجد ‬الآلاف ‬من ‬الدارسين ‬العرب ‬كما ‬يعمل ‬بها ‬أعدد ‬كبيرة ‬من ‬العرب ‬مما ‬دفع ‬بعض ‬المشجعين ‬إلى ‬استغلال ‬تواجدهم ‬في ‬روسيا ‬لتشجيع ‬منتخبات ‬بلادهم ‬للبحث ‬عن ‬فرص ‬عمل ‬بروسيا ‬قد ‬تكون ‬أفضل ‬من ‬أعمالهم ‬الحالية.

في ‬المقابل ‬، ‬طلب ‬مشجع ‬نيجيري ‬حق ‬اللجوء ‬السياسي ‬في ‬روسيا ‬متعللا ‬بالخوف ‬على ‬حياته ‬في ‬وطنه ‬بعد ‬تلقيه ‬تهديدات ‬بالقتل ‬لمشاركته ‬في ‬مظاهرات ‬مناهضة ‬للحكومة.