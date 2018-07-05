ارتباك ‬في ‬معسكر ‬كولومبيا اللاعبون يخشون تكرار مأساة اسكوبار



تاريخ النشر: الجمعة 06 يوليو 2018 موسكو (الانحاد) سيطرت ‬حالة ‬من ‬القلق ‬على ‬معسكر ‬المنتخب ‬الكولومبي ‬في ‬الساعات ‬الأخيرة، ‬قبل ‬مغادرة ‬روسيا ‬للعودة ‬إلى ‬كولومبيا، ‬وذلك ‬بسبب ‬تهديدات ‬بالقتل ‬تلقاها ‬بعض ‬لاعبي ‬الفريق ‬بعد ‬خروج ‬المنتخب ‬الكولومبي ‬من ‬دور ‬الستة ‬عشر ‬للمونديال ‬الروسي. وكان ‬بعض ‬لاعبي ‬الفريق ‬طلبوا ‬عدم ‬العودة ‬إلى ‬العاصمة ‬بوجوتا ‬في ‬هذا ‬التوقيت ‬والانتظار ‬حتى ‬تهدأ ‬الأمور ‬خشية ‬تكرار ‬ما ‬حدث ‬في ‬1994‬، حيث ‬قتل ‬أندريس ‬اسكوبار ‬نجم ‬الفريق ‬وقتها ‬بسبب ‬الخطأ ‬الذي ‬ارتكبه ‬في ‬مباراة ‬الفريق ‬أمام ‬نظيره ‬الأميركي، ‬وتسبب ‬في ‬اهتزاز ‬شباك ‬المنتخب ‬الكولومبي ‬وخروجه ‬من ‬البطولة، ‬ثم ‬جاء ‬قتل ‬اسكوبار ‬على ‬يد ‬إحدى ‬العصابات ‬بعد ‬عودته ‬إلى ‬كولومبيا ‬عقب ‬البطولة. كان ‬اللاعبان ‬أندريس ‬أوريبي ‬وكارلوس ‬باكا ‬اللذان ‬أهدرا ‬ركلتي ‬ترجيح ‬للمنتخب ‬الكولومبي ‬في ‬مباراته ‬أمام ‬المنتخب ‬الإنجليزي في دور ‬الستة ‬عشر ‬تلقيا ‬تهديدات ‬بالقتل ‬عبر ‬وسائل ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬لتبدأ ‬أجهزة ‬الأمن ‬الكولومبية ‬التحقيقات ‬في ‬هذه ‬التهديدات ‬والتلميحات، ‬ولكن ‬ما ‬يقلق ‬بعض ‬اللاعبين ‬ليس ‬هذه ‬التهديدات ‬التي ‬تأتي ‬من ‬مشجعين ‬عاديين، ‬وإنما ‬المزعج ‬بالنسبة ‬للاعبين ‬يكمن ‬في ‬بعض ‬العصابات ‬التي ‬قد ‬تقدم ‬على ‬خطوة ‬كتلك ‬التي ‬راح ‬ضحيتها ‬اسكوبار، ‬لاسيما ‬وأن ‬العديد ‬من ‬المراهنين ‬خسروا ‬أموالا ‬طائلة ‬بعد ‬سقوط ‬المنتخب ‬الكولومبي ‬أمام ‬نظيره ‬الإنجليزي. في ‬نفس ‬الوقت، ‬رفض ‬مسؤولو ‬البعثة ‬الكولومبية ‬بالمونديال ‬الرضوخ ‬لمثل ‬هذه ‬المخاوف وأكدوا أن ‬الأمن ‬الكولومبي ‬أعد ‬أكثر ‬من ‬2000 ‬شرطي ‬لتأمين ‬الفريق.. ‬وكان ‬عدد ‬كبير ‬من ‬الجماهير ‬الكولومبية ‬أبدت ‬تعاطفاً ‬مع ‬الفريق ‬وانبهاراً ‬بالروح ‬القتالية ‬في ‬مباراة ‬إنجلترا ‬التي ‬انتهت ‬بركلات ‬الترجيح ‬بعد ‬تعادل ‬الفريقين ‬1/‏‏1 ‬في ‬الوقتين ‬الأصلي ‬والإضافي.