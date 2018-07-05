ذا صن: الفرصة سانحة الآن

عمرو عبيد (القاهرة)

ترى صحيفة ذا صن، الإنجليزية، أن الأسود الثلاثة يمتلك فرصة بلوغ المباراة النهائية والفوز بالمونديال، وإعادة الكأس مرة أخرى إلى الديار، وهي الفرصة التي تقول عنها الصحيفة، إنها قد لا تتكرر بسهولة في السنوات المقبلة، لأن الطريق الإنجليزي نحو اللقب يبدو ميسراً حسب رأي ذا صن، فهم قادرون على تجاوز عقبة السويد، وبعدها تعتبر مواجهة كرواتيا أو روسيا مقبولة جداً، مقارنة بالمسار الثاني الذي يظهر فيه البرازيل وبلجيكا وفرنسا، وأوروجواي التي قالت عنها الصحيفة: «إنها قد تكون المفاجأة الكبرى في هذا المونديال، لأن السيليستي بهذا الشكل التكتيكي، وبذلك الدفاع القوى والهجوم المخيف، قادر على إعادة إحياء ذكريات التاريخ القديم».

ونشرت الصحيفة الإنجليزية نتائج استطلاعات عدة لآراء الجماهير العالمية، والإنجليزية خاصة، جاء فيها أن النسبة الأكبر تصب في صالح بلوغ الأسود للمباراة النهائية، ثم يليها نسبة فوز إنجلترا بالمونديال، ومنحت المرتبة الثالثة قدراً من الأصوات لصالح مواجهة إنجلترا وأوروجواي في نهائي كأس العالم ! وتقول ذا صن، إن ساوثجيت هو كلمة السر في التألق ، حيث يصر دائما على تذكير اللاعبين بتاريخ بلادهم الكروي، وهو الجانب المعنوي والحماسي الذي يضيفه المدرب الشاب، بجانب أفكاره التكتيكية التي أعادت الأسود إلى الحياة.

تيلجراف: راكيتيتش: أحلام كرواتيا تعلقت بقدمي

أجرت صحيفة تيلجراف البريطانية، حديثاً حصرياً مع نجم كرواتيا، إيفان راكيتيتش، سألته فيه عن لحظة تسديده ركلة الجزاء الحاسمة أمام الدنمارك، وأجاب أنه شعر وقتها بأن الثانية التي سدد فيها الكرة بدت كساعة كاملة، ولهذا فكر جيداً وطويلاً أين يضع الكرة، وقال: إنه في هذا الوقت ترغب في أن تطفئ الأضواء، وتسدد الكرة في الظلام لكى لا يراك أحد، لأن كل الأحلام الكرواتية تعلقت بقدمي في تلك اللحظة!.