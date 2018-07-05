محمد بن راشد: عالمنا العربي بحاجـة إلى ثورة في العمل الإداري

القاهرة (وام)

منحت جامعة الدول العربية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جائزة «درع العمل التنموي العربي»، تقديراً لمساهمات سموه المؤثرة في مجال التنمية العربية، ورؤيته غير التقليدية في تمكين المجتمعات العربية، ونشر المعرفة، وصياغة المستقبل، وبناء عالم أكثر استقراراً ونماءً.

وتترجم الجائزة التقدير العربي لجهود ومساهمات سموه ليس فقط في المسيرة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودفعها لاحتلال مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية والتنافسية في العالم، بل وقيادته نهضة عربية استثنائية في الإدارة الحكومية، ودفع عجلة النمو، والدعم والتقدم الحضاري للدول العربية أيضاً.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «العمل الحكومي هو أكثر عمل تنافسي، ونحن في حكومة الإمارات نعشق التنافس في حركة التنمية، ونؤمن بأن الحكومات هي قاطرة التنمية لكل القطاعات الأخرى».

وأضاف سموه: «عالمنا العربي اليوم بحاجة إلى ثورة في أساليب العمل الإداري، وتغيير في أنماط التفكير التقليدية، ورؤية واضحة لتطوير المنظومة الحكومية».