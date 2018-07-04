لبنان: الإعدام لـ3 إرهابيين



تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018 بيروت (وكالات) أصدرت محكمة عسكرية في لبنان حكمًا بإعدام 3 إرهابيين هاربين، ومعاقبة متهم آخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك لإدانتهم بإنشاء تنظيم مسلح يستهدف القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل عناصر من دورية عسكرية تابعة للجيش اللبناني في منطقة (بحنين– المنية) بمحافظة لبنان الشمالي في شهر أكتوبر عام 2014. وشملت الأحكام في القضية التي تضم 48 متهمًا وأصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة له، معاقبة 5 متهمين بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة سنتين وإلزامهم بأداء غرامات مالية تراوحت ما بين 500 ألف إلى مليون ليرة لبنانية (الدولار يساوى 1500 ليرة) والحبس لمدة سنة واحدة بحق 15 متهمًا وتغريم 6 منهم 500 ألف ليرة.