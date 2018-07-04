«الشعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات الجلسة العامة

القاهرة (وام)
شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الخامسة والختامية في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية كلاً من خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وعائشة سالم بن سمنوه، عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
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