برلمان ليبيا يتهم قطر بتدبير الهجوم على الموانئ النفطية



تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018 القاهرة (مواقع إخبارية) اتهمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، أمس، قطر، بالتدخل السافر في الشأن الداخلي، ودعمها اللامحدود لعصابات الإرهاب والتطرف. وقالت، في بيان: «إن قطر لها يد في التدبير للهجوم على الحقول والموانئ النفطية، والعبث بمقدرات الشعب الليبي، في محاولة سياسية رخيصة لإلصاق صفة الميليشيات على القوات المسلحة الليبية، والتحريض على تحرك مشبوه لإعادة الهجوم على الهلال النفطي». وحذرت الدول الداعمة للإرهاب وميليشياتها من الدعم المستمر لهذه العصابات من أجل العبث بمقدرات الشعب الليبي، وهددت بأنها ستكون هدفاً للقوات المسلحة أينما وجدت على التراب الليبي.