استثمارات قطر بالخارج تعرقل نمو الناتج المحلي

دبي (الاتحاد)

قال سلمان باجوا، المسؤول التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، رداً على سؤال عن أسباب تفاؤله بأداء السوق السعودية رغم التحديات الحالية، «إن ما يحدث في السعودية من تطورات إيجابية يستهدف الاستثمار الداخلي عبر زيادة الإنفاق الحكومي على بناء الجامعات والمستشفيات ومشاريع البنية التحتية، وخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين مع توفير المزيد من فرص العمل التي كان يشغلها الوافدون»، مؤكداً أن ذلك الإنفاق يعد أكثر إيجابية ويصب في مصلحة الشعب بخلاف ما يحدث في دولة قطر التي كانت تركز فقط على توجيه الاستثمارات للخارج في مجالات، مثل شراء الأندية الرياضية ومتاجر التجزئة، مثل هارودز وهي مجالات لا تفيد المواطنين، ولا تنعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي.