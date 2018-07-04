تونسيون يتحركون لمنع إعدام شاب في قطر



تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018 ساسي جبيل (تونس) تساءل نشطاء حقوقيون في وسائل التواصل الاجتماعي في تونس، عن مصير الشاب فخري الأندلسي، المحكوم عليه بالإعدام في قطر، في قضية مركبة من قضايا الافتراء التي يتميز بها «نظام الحمدين» الغارق في انتهاك حقوق الإنسان. وأكد هؤلاء أن قطر التي لا يمكن لأي كان أن يثق فيها ولا في سياستها المنتهكة لحقوق الإنسان قد تعتمد أكاذيب وافتراءات، لإعدام الشاب التونسي المتهم بارتكاب جريمة قتل، وطالبوا بإطلاق سبيل الشاب التونسي، وأن تكون المحاكمة خارج قطر. فيما أكدت وزارة الخارجية تكليف السفير التونسي في قطر بمتابعة القضية والإطلاع على حيثياتها كافة، كما سخرت محاميا للدفاع عن الشاب الموقوف هناك.