محافظ حضرموت وفريق «الهلال» يتفقدون مدينة خليفة في المكلا

عدن (الاتحاد)

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، يرافقه فريق من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، موقع مدينة خليفة السكنية في منطقة فوة بمدينة المكلا والتي جرى بناؤها ضمن المساعدات الإماراتية للأسر المتضررة جراء أمطار وسيول عام 2008 التي ضربت المحافظة.

وأكد محافظ حضرموت، أن الجهود متواصلة لربط المدينة بالخدمات الأساسية، تمهيداً لتسليم المتضررين مساكنهم في أقرب وقت ممكن، موجهاً قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت بسرعة إنجاز مشروع المياه والصرف الصحي الذي تم اعتماد تمويله من «الهلال الأحمر» ضمن المشاريع التنموية في حضرموت. كما وجه مكتب الأشغال العامة والطرق بتقديم دراسة لتأهيل الطريق الرابط من مدخل فوة المساكن إلى مدينة خليفة، شاكراً هيئة الهلال الأحمر لتمويل إنجاز مشروع ربط المياه والصرف الصحي الحيوي والخدمي المهم الذي يخفف من معاناة الأسر.

ووقعت هيئة الهلال الأحمر عقد إعادة تأهيل مركز بلفقية الثقافي في المكلا، ضمن المشاريع التنموية التي تتبناها لإعادة إعمار المرافق الخدمية المتضررة. وتنص الاتفاقية على إعادة تأهيل الواجهة الأمامية التي لم تتضرر كثيراً خلال فترة 90 يوماً. وأعرب محافظ حضرموت عن تقدير السلطة المحلية وشكرها لجهود «الهلال الأحمر» في دعم مشاريع البنية التحتية في حضرموت. فيما أكد ممثل «الهلال الأحمر» محمد الشامسي أن مشاريع «الهلال» ستتواصل لدعم احتياجات المحافظة، ولن تألو جهداً في دعم مشاريع البنية التحتية والتدخلات في المجالات الإنسانية.