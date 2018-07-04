«الحوثيون» يستغلون حفلات الزفاف لتجنيد مقاتلين في إب



تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) أكد مصدر محلي، في محافظة إب اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإيرانية لجأت إلى اقتحام حفلات الأعراس والزفاف في مختلف مديريات المحافظة لحشد وتجنيد مقاتلين جدد وإرسالهم لجبهات القتال في الساحل الغربي، عن طريق إلقاء محاضرات بضرورة الالتحاق بالجبهات وقتال قوات الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، موضحاً أن الحوثيين باتوا يستغلون تجمع المواطنين في الأعراس من أجل حشد أكبر عدد من المقاتلين والزج بهم في الحرب العبثية التي يديرونها. وأفاد مصدر آخر بأن مسلحين حوثيين اقتحموا أحد الأعراس في مدينة إب، بهدف إلقاء محاضرة على الحضور بضرورة مساندتهم في الحديدة والتوجه للجبهات، مشيراً إلى أن المواطنين عبّروا عن استنكارهم لهذه الانتهاكات التي أجبرت معظم الموجودين على المغادرة.