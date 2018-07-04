ابن دغر: المرجعيات الثلاث أقصر الطرق إلى السلام

عدن (وكالات)

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن المرجعيات الثلاث المتمثلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، أقصر الطرق إلى السلام، مشيداً بالدعم الذي يقدمه التحالف العربي من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأشار خلال لقائه أمس فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي يزور اليمن برئيس أحمد حميش، إلى أن اليمن يشهد مرحلة في غاية التعقيد، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكاب الانتهاكات المتعددة، وتجنيد الأطفال، ومصادرة المساعدات الغذائية والإغاثية.

وشدد ابن دغر على استمرار الحكومة في دعم الفريق لأداء مهامه العملية كافة في مختلف المحافظات اليمنية، موضحاً أن الحكومة تعمل جاهدة على تذليل الصعوبات كافة التي تقف أمام عمل الفريق الأممي، وتقديم التسهيلات كافة للوقوف على الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية. ولفت إلى أن الحرب التي تسببت بها الميليشيات خلقت وضعاً معقداً، وتسعى الحكومة بتعاون مع التحالف العربي إلى معالجته ضمن قرار واحد، وشرعية واحدة.