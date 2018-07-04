«تقشف» في حفل جائزة نوبل للسلام

أوسلو (أ ف ب)

يغيب هذا العام، الحفل الموسيقي الذي يقام تقليدياً في نهاية مراسم توزيع جائزة نوبل للسلام في العاشر من ديسمبر في أوسلو بسبب عدم توافر الموارد اللازمة، على ما أعلن المنظمون.. وقال معهد نوبل النرويجي وشركتا «وورنر براذرز» و«جيرو» للحفلات في بيان مشترك «لن يقام حفل على هامش جائزة نوبل للسلام هذا العام».. وأوضح هؤلاء أن «القرار عائد إلى الرغبة في إعادة النظر في النسق والمضمون الخاصين بالحفل لكنه يعكس أيضاً الصعوبات المالية» المتصلة بهذا الحدث خلال السنوات الأخيرة.

وتراجعت نسبة المشاهدة لهذا الحفل الذي ينقل مباشرة عبر التلفزيون النرويجي والممول من جهات خاصة كما أن مبيعات التذاكر انخفضت على نحو كبير في زمن الهواتف الذكية، فيما يعتزم المروجون للحفل البحث في الطريقة «لإنتاجه على وسائط مختلفة».

وذكرت صحيفة «داجبلاديت» أن سلسلة المتاجر الكبرى النرويجية «ريما 1000» قررت التوقف عن رعاية هذا الحفل ما أدى إلى تحميل المنظمين خسائر كبيرة لا يمكنهم تكبدها.

ومنذ إطلاقه في 1994 في قاعة أوسلو سبتكروم، استقطب حفل نوبل حوالي مئة فنان من كبار الأسماء في موسيقى البوب حول العالم بينهم ويتني هيوستن وليدي غاغا.