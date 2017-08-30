زهرة الخلود وخبز النحل

لينا أبو بكر

إنه عاشق... أو ربما يكون!

سره في العشق كامن في تفكيره السحري، الذي يضمر معرفة خفية بأسارير الذبذبات الروحية، تلتقطها قوى كونية.. تفسرها وتستجيب لها.. شيء ما، ربما تصدق به قانون الجذب الذي قام عليه كتاب «السر»، لصاحبته روندا بايرن، من دون أن تؤمن به تماما، حيث التواتر الكيميائي بين الأفكار والمشاعر يتحكم بسيرورات الأبدية من خلال الدمج الروحاني بينها، وتلك هي أسرار القوى الكونية اللامرئية، أو الغيبية التي رآها أفلاطون تتفاعل وتتجاذب فيزيائيا من دون الخضوع لقانون فيزيائي.

أن تصل بالتجاذب إلى عاشق لا يموت، نوع من الخلودية في الفيلوسوفيا، وبعيدا عن التفكير في التفكير، فإن حب الحب يحفز على البحث عن حبيب كمحاولة ومتعة لا تستلزم ضرورة العثور عليها، كتأمل الوجود الذي لا يعني إيجاد سره، ولكنه سعي فضولي وعاطفي وعقلي، ما أن تختمر جذوته حتى يبدأ باختراق الزمن، وإدراك الأبد.. ربما!

العشق أم العاشق؟

أن تشرب من مياه الخلود يعني أن تندغم بالشكل الروحاني للأبدية، وهذه سرية بقدر ما تشتهي غيبيتها الأنفس وتلذ بمخيالاتها الأعين، كجنة من ورائها جنة، وفي ميسم خبائها الزهري دلائل رحيقية، ترسل ذبذباتها الغوائية لتجتذب خبز النحل إلى سريرها العنقودي عبر حواس خفية، كأنها ترتب موعدا غراميا بين روحين.. لا بين جسدين!