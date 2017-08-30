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رؤية.. ورؤيا

زهرة الخلود وخبز النحل
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تاريخ النشر: الخميس 31 أغسطس 2017

لينا أبو بكر

إنه عاشق... أو ربما يكون!

سره في العشق كامن في تفكيره السحري، الذي يضمر معرفة خفية بأسارير الذبذبات الروحية، تلتقطها قوى كونية.. تفسرها وتستجيب لها..  شيء ما، ربما تصدق به قانون الجذب الذي قام عليه كتاب «السر»، لصاحبته روندا بايرن، من دون أن تؤمن به تماما، حيث التواتر الكيميائي بين الأفكار والمشاعر يتحكم بسيرورات الأبدية من خلال الدمج الروحاني بينها، وتلك هي أسرار القوى الكونية اللامرئية، أو الغيبية التي رآها أفلاطون تتفاعل وتتجاذب فيزيائيا من دون الخضوع لقانون فيزيائي.   

أن تصل بالتجاذب إلى عاشق لا يموت، نوع من الخلودية في الفيلوسوفيا، وبعيدا عن التفكير في التفكير، فإن حب الحب يحفز على البحث عن حبيب كمحاولة ومتعة لا تستلزم ضرورة العثور عليها، كتأمل الوجود الذي لا يعني إيجاد سره، ولكنه سعي فضولي وعاطفي وعقلي، ما أن تختمر جذوته حتى يبدأ باختراق الزمن، وإدراك الأبد.. ربما!

 العشق أم العاشق؟

أن تشرب من مياه الخلود يعني أن تندغم بالشكل الروحاني للأبدية، وهذه سرية بقدر ما تشتهي غيبيتها الأنفس وتلذ بمخيالاتها الأعين، كجنة من ورائها جنة، وفي ميسم خبائها الزهري دلائل رحيقية، ترسل ذبذباتها الغوائية لتجتذب خبز النحل إلى سريرها العنقودي عبر حواس خفية، كأنها ترتب موعدا غراميا بين روحين.. لا بين جسدين!

يا إلهي، الحكمة في حبه أنه يحب بلا عقل من دون أن يقارب شفا الجنون، يدعي القوة وفي قوته العارفة مكامن ضعف غرير، يقسم أنه يتخلى بسهولة، لأن الصعب الوحيد عنده هو التمسك بما لا يخل بتوازنه الصلد، رقته القاسية غشاء رقيق من دون هشاشة، يصعب تمزيقه ولكن إن كسرته يجرحك ولا يمكنك ترميمه بعد ذلك مهما حاولت أن تضمد جرحك... هادئ مثل فوهة بركان، ومنفعل مثل رصاصة مكتومة الصوت، بعيد تماما كوريد إن كشفته لوثته، أو أهدرت دمه أو قطعته، وقريب كأجل لا يمكنك توقعه ولا نسيانه ولا الهروب منه ولا اختياره ولا رفضه...، فهل هو العشق أم العاشق بعد هذا؟ ... المزيد
     
 

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