النّهمة أوديسا البحر

محمود عبد الله (أبوظبي)

يشكل الطرب البحري جزءا مهما من فنون عالم البحر وتقاليده، وقد وجد هذا اللون من القول والأداء في نفوس البحارة والنواخذة في الإمارات بوجه خاص، ومنطقة الخليج العربي بوجه عام، كل اهتمام وتقدير، نظرا لما له من تأثير على رحلات الغوص وغيرها من النشاطات التي تجرى في عرض البحر، وبخاصة في شهر سبتمبر من كل عام، حيث يعتبر مناسبة لانطلاق النشاطات البحرية في مختلف أرجاء الإمارات.

والطرب البحري كما يعّرفه المختصون في هذا المجال هو فنّ (النّهمة) بتشديد النون وإسكان الهاء، وتبعا لذلك يسمى المطرب البحري بـ (النّهام) بتشديد النون والهاء، أما الجمع فهو (النّهامة) بتشديد النون والهاء. هنا يمكن القول إنه لا يمكن لأي نمط من أنماط الغناء البحري أن يكون متكاملا من دون هذا (النّهام)، الذي يعتبره أهل السفن عنصراً رئيساً وأساسياً لتشكيل هذا النوع من الفنون الشعبية، بل هو المحور والركيزة التي يقوم عليها الغناء وأداء بقية البحارة على متن السفينة، فهم الجوقة أو الكورس، أو قل الكورال بمفهوم العصر، بترديدهم لكل ما يؤديه النّهام، وهو يحثهم ويشجعهم على مواصلة طريقهم خاصة في رحلات الغوص القديمة، التي كانت تستمر لعدة أشهر. ولهذا كان من الطبيعي أن يتسابق (النواخذة) في اجتذاب النّهامين الجيدين من ذوي الخبرة والمهارة والصوت القوي العذب، بجانب مقدرته وبراعته في التخفيف عن البحارة أثناء رحلتهم ومشاركتهم له الغناء والترديد، بما ينسيهم المشقة، ويساعدهم على تحمل التعب والمكابدة، وكلما كان غناء النّهام جميلاً، كلما زاد حماس البحارة في إنجازهم لعملهم ورحلتهم البحرية، فيما يتراوح عدد النّهامين على متن السفن الكبيرة ما بين اثنين إلى أربعة، وأحيانا يصل العدد إلى ستة نهامين يستطيعون بغنائهم تحويل السفينة إلى احتفالية بحرية يتردد صداها عبر عباب البحر، وقد تشاركهم هذه الاحتفالية الشعبية التراثية مجموعة من طيور النوارس المحلقة في محيط المكان، والتي تضفي عادة على مثل هذا المنظر البديع أجواء تمتاز بالحركة والقوة، حينما يتعالى صوت النهام بترديده (هو يا مال).

النهمة إذن هي غناء يواكب سير العمل على السفينة، وهي فن مقصور على البحر والبحارة أو المجتمع البحري بشكل عام، ويحتوي على أغان من نوع اليامال والخطفة والمداوي والفجري، والأغاني والأهازيج الشعبية الخفيفة التي تخضع لقواعد محددة، وكذلك أغاني الزهيري والموال وترانيم واستهلال وأدعية، كلها تدخل في هذا اللون من الغناء البحري الذي يقوده (النّهام) لتحقيق الصيد الوفير من رزق البحر، والعودة الغانمة إلى أرض الوطن والأهل، إنه غناء له خصوصيته، يكشف عن مدى شوق البحارة لزوجاتهم وأبنائهم وجيرانهم في الفريج (الحي) الذي يقطنون فيه. إنها حالة اجتماعية إنسانية تشكلها هذه النوعية من الفنون البحرية، التي حددت أيضا جانبا واضحا من ثقافة البحر الممتعة والثرية في ذات الوقت بروح الأصالة، وما يرتبط بها من عادات وتقاليد المجتمع البحري في ذلك الوقت.

الأصدح صوتاً

في معظم سفن الغوص على اللؤلؤ، وسفن السفر والنقل البحري يكون النّهام حاضرا بقوة، وله مواصفات ومميزات ومهارات خاصة تجعل من البحارة والنواخذة يتنافسون على النهامين الممتازين، فنراهم يكرمونهم ويقدرونهم أيما تقدير، وغالبا ما يكون لهم نصيب خاص من المال كترجمة لهذا التقدير نظرا لما للنهمة من تأثير في نفوس البحارة والعاملين على ظهر السفينة أو المراكب المخصصة للصيد والسفر، غير ذلك يجب أن نذكر أن النّهام رغم كل ما يلقاه من حب وتقدير مالي، فإنه معرض على الدوام للإصابة بالحمى أو الزّكام بسبب المجهود الكبير الذي يبذله لمدة طويلة خلال رحلة الغوص يكون فيها الغناء بشكل يومي. وقد قيل في الأمثال الملاحية (بخت النّهام صوته)، ويعني المثل أن النهام بصوته العذب يثير طاقات البحارة ليعملوا بكل جهد وإخلاص، وبكلماته الرقيقة المعبرّة تتراقص قلوبهم ويذوب كل عرقهم وتعبهم. مثلما كان النوخذة يبحث وينتقي بحارته الأشداء وغواصيه المهرة المحترفين وبقية أفراد طاقم سفينته، كان على الدوام يختار النهام الأصدح صوتاً، وأشجى نهمة وإثارة للبحارة.