الجُملةُ التي تقولُ العالَمَ

عبدالدائم السلامي

لم تُسعفنا الكتابات النقدية العربية المتصلة بأمر القصة القصيرة جداً بتعريفٍ لها جامعٍ مانعٍ، ولكنّ المشترَك العامَّ منها هو ما ذكره الباحث جميل حمداوي في قوله إنها: «جنس أدبي حديث يمتاز بقصر الحجم والإيحاء المكثف والنَّزعة القصصية الموجزة والمقصدية الرمزية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن خاصية التلميح والاقتضاب والتجريب والنَّفَس الجُمَلي القصير الموسوم بالحركية والتوتر وتأزم المواقف والأحداث، إضافة إلى سمات الحذف والاختزال والإضمار».

والحقُّ أنه يصعب علينا الاطمئنان إلى قول حمداوي بأنّ هذه القصةَ جنس أدبي، وذلك على الأقل من حيث حداثةُ عهدها بينَنَا، وندرةُ الدراسات العلمية المتصلة بها، كما أنّ في تعريفه لها بـ«الإيحاء المكثف» و«الحذف والاختزال والإضمار» ما يقرّب بينها وبين قصيدة النثر الحديثة، وهذا ما يزيد من صعوبة حدِّها الأجناسيِّ. ومهما يكن من أمرِ تعريفِ القصة القصيرة جداً، فالبيّنُ ممّا قرأنا من مُنجَزِها المنشورِ هو أنها على عكس أنواع أخرى من الكتابة الإبداعية، ومنها الرواية مثلاً، لا تتعامل مع العالَم بوصفه كياناً كبيراً وتقاربه في كُلّيته وإنما هي تَنْصَبُّ بجُهدها الفنيّ على تقطيرِه بأشيائه وأحيائه في جملة سرديّة واحدة وعلى تصويره في مشهَدٍ واحدٍ: أيْ تقوله للقارئ دفعةً واحدةً، إنها وعيٌ خاصٌّ بالعالَم. ولعلّ في استئناسِنا بحَدِّ منصور مهنّي لمفهوم الإبراخيليا الوارد في كتابه «عودة سقراط» (بالفرنسية)، ما يُجيزُ لنا القول إن القصة القصيرة جداً إنّما هي من صُلب هذا المجال الفكريّ، بل هي تجد لها فيه وجاهتَها الإبداعيةِ فناً ودَلالةً. ذلك أنّ الإبراخيليا La Brachylogie «تنهض على دعامة القول إنّ الصغير فينا أو حولنا قد يكون أكثر فاعلية وإنارة للسبيل وتعميقاً للسؤال من كل ما يتسم لدينا بالكبر والعظمة في العالم من حولنا».

والسؤال الذي نزعُم أنه واجبٌ طرحُه في أمر القصة القصيرة جداً هو: كيف لجُملة سرديّة صغيرةٍ أن تقول العالَم؟ لا شكّ في أنّ إجابةً عن هذا السؤال لا تكون وجيهةً إلاّ متى نظرنا إلى القصة القصيرة جداً في كُلِّ شكلها وفي جميعِ مضامينها، كلغتِها واستعاراتها وشخصياتها وفضاءاتها وإيقاعاتها ودَلالاتِ ذلك فنياً واجتماعياً وحضارياً، وعليه ونظراً إلى محدودية حَيِّز هذه المقالة، اخترنا أن نكتفي ببحث خصيصةٍ فنيةٍ واحدةٍ من خصائص هذه القصة، ونعني بها الإيقاعَ، ذلك أنّ القصّة وهي تُوَقِّعُ مَرْويَّها تُرغّب فيه نظامَ العالَم الخارجيّ، وتستدعيه لتُوقِعَ به فيها، فإذا هو ملخَّصٌ في مشهد سرديّ، وإذا حركته محكومةٌ بإيقاعٍ سريعٍ وحادٍّ. ولا نُخفي أن مُوجِبَ اختيار الإيقاع في القصة القصيرة جداً أمران: أوّلهما هو ما نلاحظه من وقوع هذه القصة بين الشعر والنثر وقوعاً مُحيِّراً، فهي من جهة أولى كتابةٌ مكثَّفة ذاتُ هندسةٍ تشكيليّة مضغوطةٍ توحي بأسلوب الشعر دون اعتمادِها أوزانَه، وهي من جهة ثانيةٍ حكايةٌ محمولةٌ في بناءٍ حدثيٍّ تُحيلُ على البناء ا لسرديّ دون التزامٍ منها بثخانة جملتِه وكثرة متمِّماتها. وثاني الأمريْن هو سعيُنا إلى قراءة القصة القصيرة جداً قراءة من الدّاخل، من حركة معانيها وهي تسيل في جملتِها السردية.

في رأينا أنّ القصّة القصيرة جدّاً ما هي إلا قِصَّةٌ طويلةٌ للحَرْبِ على السائد من المعنى، فما إنْ يبدأ حدثُ القولِ فيها حتى ينتهي فاسِحاً في المجال لحدَثِ القراءة، لكأنّها بالجوهرِ قصّةُ قراءةٍ، تجري باللغةِ إلى منتهى استعمالاتِها، إلى استعاراتِها واختصاراتِها، إلى تلك المسافة الزمنيّة التي يقطعُها القارئ مُترحِّلاً من مألوف معناه إلى بِكرِ معناها. وهي أيضاً لا تُجيدُ الكلامَ الطويلَ، ولكنّها تُجيد توقيعَ كلامِها القصيرِ ليصير حدثاً خاطفاً يفرِضُ بإيجازِه عناصِرَ إعجازِه. وفي خلال ذلك تظلّ واقعةً بين الشعر والنّثر حتى ليشتبهَ على القارئ أمرُ تصنيفها أهيَ شعرٌ ممزوجٌ بنثرٍ أم هي نثرٌ مأخوذٌ بفتنة الشِّعر، وقد لذنا لتبيّن ظاهرة الإيقاع في القصة القصيرة جداً بسبيل إحدى قصص مجموعة «قطف الأحلام» (منشورات دار التنوخي- المغرب، 2010)، بعنوان «بوح» للكاتب المغربي إسماعيل البويحياوي عيّنةً ندرس فيها طبيعةَ الإيقاع وما يكون له فيها من دور في إظهارِ دلالاتها.

بوح