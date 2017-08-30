سرديات الإرهاب

نبيل سليمان

أسرعت الرواية العربية منذ تسعينيات القرن الماضي إلى الإرهاب الذي تلفّع بالإسلام. وكانت الريادة لـ «أهداف سويف وإدوار الخراط وجميل عطية إبراهيم» وآخرين، في مصر، كما كانت للزاوي أمين وواسيني الأعرج وبشير مفتي وآخرين في الجزائر. ولم تتأخر الرواية في تونس (عبد الجبار العش - كمال الزعباني..) أو سورية، ويهمني أن أشير إلى أنني قمت بدراسة عشرات الروايات لهذه الأسماء ولسواها، ومنها بخاصة، من السعودية، رواية غازي القصيبي (العصفورية) التي صورت بسخريتها الفريدة قيام (حزب النور) بقيادة ضياء المهتدي. ولعل القراءة تكون دقيقة حين ترى في هذا اللاتعيين الروائي تسمية صريحة للإخوان المسلمين. فبرنامج حزب النور كما يحدده المهتدي هو كتاب سيد قطب (معالم الطريق). ويعلن المهتدي: «نحن حزب الله» والحاكمية هي الحل، ومن ينكرها كافر تلقائياً. وفي الرواية يتنبأ الجنرال الإسرائيلي المتقاعد موشيه بن نمرود بن عادياء بحكم المهتدي لعربستان 50، ولكن لن تكون له فرصة الجهاد المسلح (ضدنا)، إذ ستنشب بين عربستان 49 وعربستان 50 حرب تدمرهما معاً، ونحن سنسلحهما. وتتحقق النبوءة الإسرائيلية في الرواية التي تقرأ المستقبل العربي: جنوناً وتدميراً ذاتياً ومدبّراً.

عبده خال: صدفة ليل

من الروايات الجديدة التي اشتغلت على الإرهاب المتأسلم، ومن السعودية أيضاً، تأتي رواية عبده خال (صدفة ليل). لكنها ستمضي في الدرب المعاكسة من اللاتعيين إلى التعيين، فالزمن هو العقد الأول من هذا القرن، والمكان هو جدّة بخاصة. ففيها يلازم الشاب فيصل المسجد. ويحضر محاضرات الشيوخ الموزعة في مساجد جدة. وتتوالى تبدلات الشاب، فيصبح عدائياً، ويكمم أمه وهي تستغيث بالطبيب، لأن صوت المرأة عورة. ويقاطع فيصل النقود الورقية مطالباً بالذهب والفضة بديلاً. ولما عجز عنهما تحسر على عهد الخلافة ومسكوكاته، وطالب بالمقايضة، واتهم الناس بتبديل دينهم حتى غدا الدين غريباً، وقاطع العمل لأن مال الأجر يخالطه الربا، ورفض المجادلة. وبينما يدعو له والده بالصلاح أو التعجيل بموته، يصنف فيصل الأب مع أبي جهل، ويتهمه بالانحراف، وبالنفاق والكفر المبين. ولما امتد أذاه إلى الجيران، وشكوه لأبيه، قال الأب «العلماء الأجلاء لا يفعلون أفعالك». ولأن زوار فيصل من المشايخ وطلبة العالم تكاثروا، فقد بنى غرفة منفردة، ثم صار له بيوت سرية، وتخفّى.

على النقيض من فيصل هو صديقه السابق الشيخ عمر، فقد جمعت الصعلكة الصديقين وفرقتهما التحولات. وقد شكا والد فيصل ابنه لعمر الذي استعان بالشيخ المتطرف أبو الدرداء للوصول إلى فيصل، ونصحه بأن البلاد مستهدفة كالعالم الإسلامي كله. لكن فيصل يقذع في الرد مكفراً، فيقسم عمر: «والله ثم والله، لقد قضيتم على سماحة الإسلام بإرهابكم، فلا تجد كائناً على وجه البسيطة لم يصله إرهابكم، فأي دين وأي جهاد تتحدثون عنه؟».

يحاضر فيصل الذي طرد من الثانوية لسوء سلوكه، في فكرة الولاء والبراء. ويأخذ بنصيحة شيخه بالعمل، فيعمل حارساً ليلياً في مصفاة جدة. وحين تقع أحداث 11 سبتمبر يخطب محتفلاً بها. لكن عمر يفند خطبته. ويعتقل فيصل فترة قصيرة. وحين قتل أبو مصعب الزرقاوي بدا بالغ الحزن، فقد فتنه منذ العرض الذي ظهر فيه الزرقاوي يجزّ عنق يوجين أرمسترونغ، وصاح: «اذبح فنحن من خلفك الذباحون». وقد قاده تعلقه بالزرقاوي إلى تنظيم (التوحيد والجهاد).