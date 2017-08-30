رحلة الحياة في الجزائر

محسن سليمان

في غمرة الاكتشاف ونحن نخترق الغيوم، أطيل النظر في معالم وتضاريس العاصمة بين سهل وجبل واخضرار وبيوت صغيرة منثورة هنا وهناك، وقرويين يعبرون الأحراش وينثرون الخير، ينتظرون عطاء الله عاجلا غير آجل، يغيب المنظر من تجويف النافذة مع اندفاع الطائرة التي تبدل زاوية الرؤية سريعاً، تهبط الطائرة تدريجياً مع أدعية الأمهات بسلامة الوصول.. ألصق خدي بالنافذة وأوسع حدقتي لأشبع رأسي من المناظر التي تضيق وأنا أهبط.. أهبط مع الطائرة إلى مطار هواري بومدين..!

يستقبلني طقس ماطر، هنا وأنا أهمّ بالنزول من الطائرة ولأول مرة يلفحني هواء جزائري بارد ينذرني ببرودة المكان وضرورة لبس طبقات ثقيلة، الآن في قلب مدينة الجزائر، بلد الأمير عبدالقادر وبابا عروج وأحمد بن بيلا وديدوش مراد، مدينة السفر داخلها غير كل الأسفار والصعود إلى مدرجاتها، تحملك فوق مستوى البحر حتى تكاد ترى تخومه، ترتقي عالياً إلى أطراف المدينة العتيقة وأزقة القصبة والمباني الأثرية في البليدة وضواحيها ومدن البسكرة والجلفة وعنابة وهيليوبوليس ومسبحها الروماني وكاف البومة وجبال هوارة، حتى تغدوا أسيراً لسحر جزائري خالص يلامس شغاف قلبي في بدايات شهر فبراير الملبد بالغيوم والبرد الأتي من أرض الروم الشمالية خلف البحر المتوسط.. هنا قلب الجزائر بلد التعددية المناخية والرمال الموغلة في أعماق الصحراء الكبرى وزرقة الماء وعراقة النخيل الباسقة حتى الورود وأشجار البرتقال ومنمنات فندق الجزائر (سان جورج سابقاً).

هذا الفندق الذي يحتفي بقائمة كبيرة من شخصيات الفن والأدب والمجتمع، فريد الأطرش وسيناترا وايزنهاور وأديث بياف، وقائمة طويلة من الضيوف على حائط المقهى المصاحب لبهو الفندق، الذي يقبع على قمة هضبة قصر عثماني قديم. أتجول داخله ويبهرني بديع زخرفته بالسيراميك الملون والمزخرف بأصالة الفن الجزائري، والذي ينتشر خارج الفندق أيضاً، فهذه البلاد الداخل إليها كالداخل إلى بلاط فسيح من زمن الأنماط الكلاسيكية والأبنية العريقة، فطريقة هندستها تعيدك إلى الماضي كمدينة منغلقة على ذلك الزمان، مطعمة بالجبة والقفطان والملحفة الشاوية والكاكو والشحة التلمسانية؛ كل شيء باقٍ على ماهو عليه، يخيل إليّ أنني أشاهد الحياة اليومية من عين فاطمية أو عثمانية أيام العز العربي في التاريخ والفن والأدب، فالمدينة يميزها سحرها العتيق وجلالها الممتد عبر العصور، لا يزال محتفظاً ببهائه ورونقه العتيد رغم تهالك بعض الأبنية التاريخية، يظهر البحر المتوسط الأوروأفريقي قريباً من سفح الجبل ويكاد يلامس الإسفلت والبيوت المتراصة وبشرة الجزائري الطيب، ويروي عطش السنين وضجيج العاصمة.

رأيتها مدينة حالمة، عفوية، فهي تتفنن في صنع أصناف عديدة من الخبز الفرنسي.

رائحة الصباح