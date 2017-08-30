صالحة عبيد

«براغ لن تدعني.. لن ندع بعضنا، لهذه العجوز مخالب».. (فرانز كافكا من كتاب اليوميات). بتلك العبارة الملتبسة، يلخص كافكا في يومياته علاقته الملتبسة بدورها في مدينته الأبدية براغ، العاصمة التي لم يكن له أن يتركها مهما حاول، إن شيئاً ما دائماً يبقى غامضاً في علاقة المبدعين المرتبكة أحياناً بالمدن، أفكر وأنا أضع أمامي بعض الأسماء والخرائط التي وزعتها بين البرتغال بعاصمتها لشبونة، وبين جمهورية التشيك، بعاصمتها براغ، لكأنها -أي المدينة- كلما أمعن صاحبها في رغبة الفرار منها، بادلته هي بذلك الاقتراب المضني، إنها تكاد تتسرب إلى كل التفاصيل فيه، تطارده وتخلص في الالتصاق، تجعله يراها كاملة أمامه كما هي، في الأشياء كلها، ففي حين بقي «فرانز كافكا» محاولاً للفرار من «براغ» إلى «ميونيخ» التي لم يصمد فيها أكثر من أسبوعين إلى فيينا فبرلين، وغيرها من المدن القريبة والبعيدة، حتى أنه حاول الذهاب مرة إلى أميركا الجنوبية من خلال «مدريد» التي لم يصل إليها إلا من خلال خيالات ذلك العمل السردي «أميركا»، بقيت «براغ» تعيده في كل مرة، كمثل فخ، أو كمثل عاشقة لا تعرف اليأس أو الترفع أو النسيان، وبعد أن نجح هو أخيراً بالهرب إلى ذلك البعد الأثيري الذي ليس لها أن تصله، كون أنه ليس للمدن أن تموت، فإنها راحت تستقبل المعزين الباحثين عن شيء من الرثاء في أماكن كافكا الأثيرة باعتبارها أرملته الأزلية، تجعلك تتعثر بصوره في كل مكان، تسمع اسمه يتردد في الطرقات بين المرشدين الذين سيأخذونك إلى حيث اعتاد صاحب «المسخ» أن يجول، أن يكتئب أو أن يحاول أن يكتب، ترفض بإصرار أن يخرج طيفه منها، تستمر رغم حيادها الظاهر، ترتدي شيئاً من القتامة التي توحي بالعزاء المستمر، عزاء يجعلك تشعر دائماً بشيء من رهافة الأسى فيها، برغبة مبهمة بالبكاء.

صاحب «اللاطمأنينة»

«ثمة شيء يغمني، قلق مجهول، رغبة غير محددة في شيء غير محدد، إحساسي بأنني حي ربما جاءني متأخراً، وعندما أطللت من النافذة العالية جداً على الشارع الذي رأيته من دون أن أراه، أحسستني فجأة واحداً من الخرق الرطبة المخصصة لتنظيف أشياء متسخة توضع على النافذة لتجف، لكنها تنسى ملفوفةً على الجدار الذي تمضي ملطخةً إياه ببطء» &ndash فرناندو بيسوا في كتاب اللاطمأنينة.

شيءٌ قريبٌ من ذلك يشبه علاقة الشاعر البرتغالي «فيرناندو بيسوا» بمدينته «لشبونة»، فعلى الرغم من أن «بيسوا» استطاع أن يفلت بشكل جزئي من فكرة الفخ التي لازمت «كافكا» كونه انتقل في مرحلة من مراحل طفولته إلى إحدى المستعمرات الأفريقية مع والدته بعد زواجها الذي أعقب وفاة والده وهو في السابعة من عمره تقريباً، حيث وجد «بيسوا» نفسه يتعلم ويفكر ويعيش باللغة الإنجليزية في بيئة إنجليزية عميقة تجعلك كما لو أنك في إنجلترا ذاتها، وهو الطابع الشمولي لفكرة المستعمرات الإنجليزية، الأمر الذي لطالما ارتبط في ذهن «بيسوا» ما إن بدأ كتابة الشعر بفكرة أنه يريد أن يصبح شاعراً عظيماً باللغة الإنجليزية وليس البرتغالية، ها هو يعود شاباً إلى «لشبونة» ليستكمل دراسته العليا دون أن ينهيها، ومن هناك بدأت علاقته المرتبكة مع تلك العاصمة المبتهجة بشكل أخاذ لم يكن له أن يتحمله، هو الصامت، الساكن، الملاحظ بصبر تكون القصيدة وما يرتبط بها من أفكار، لعل هذه الربكة هي التي جعلته يبدأ بيومياته المشتتة التي سميت أخيراً بكتاب «اللاطمأنينة»، والتي امتدت على سنوات طويلة بشكل أقرب لما قد يسمى بفن المتابعة الداكن إن جاز لي التعبير، حيث لم ير هو في «لشبونة» التي طاردته بلمعة العاشقة المبهورة بشاعرها إلى كل مكان، سوى مساحة مضنية من الأسى، جعلته ربما يحاول الهرب منها بتنكره بأسماء شخصياته الأخرى التي كتب من خلالها لكأنها كيانات كاملة لها ماضيها وحاضرها وآمالها المستقبلية حيث «تشارلز روبرت آنون، ألكسندر سيرش، جان سول، ألفارو دي كامبوس، ريكاردو ريس»، الذي خرجوا منه في مراحل متنوعة من حياته، عله يتخلص من ذلك الثقل الناتج عن حياته في مدينة لا يراها تشبهه، يعبر طرقاتها بسأم، محاولاً الاكتفاء بالهامش ما استطاع، يشعر بتلك النقمة التي راحت تشتعل بهدوء في كتاب «اللاطمأنينة»، يرى ما لا يراه الآخرون، محاولاً في تلك الرؤية الداكنة أن ينجح أخيراً باستفزاز «لشبونة» ليبعدها عنه، وبعد أن فشلت كل الطرق، اختار أن يرحل عن 47 عاماً، فإذا تلك العاشقة تختار أن تجعل من نفسها إحدى قصائده، تعيد وجهه الشاعري إلى كل زاوية قد تطالعها أنت الزائر، لتقول لك إن «بيسوا» هو الشاعر الذي لم يكتب لسواها، وعن سواها، وفي حين يصر المتخصصون على أن شخصيات بيسوا انبثقت عن تلك الصدمة بين منطقتين مختلفتين من العالم، حيث إنجليزية المستعمرة الأفريقية، وبرتغالية لشبونة، اللتين أفرزتا شكلاً من أشكال مرض انفصام الشخصية حاول «بيسوا» معالجته بطريقته الإبداعية الخاصة، تواصل «لشبونة» الاحتفاء بشخصيات «بيسوا» جميعها في شخصه، وتظل فخورة بفكرة أنه قدمها كما لم يقدمها أحد، أنه رأى فيها السأم، والضجر والمسافة والقلق، أشياء مكنتها من أن تفهم هي نفسها بشكل أكثر حقيقية بعيداً عن الصخب والاحتفاء غير المبرر، لقد اشترك كلٌّ من «كافكا» و«بيسوا» في ذلك الرحيل المباغت في أعمار قصيرة نسبياً، لكأنها كانت الحيلة التي توصلا إليها أخيراً، لكي يفلتا من ذلك الحب المربك، وتلك العلاقة الملتبسة بالمكان، الذي ما فتئ يشكل قلقاً وجودياً حاضراً بكثافة، انعكس على غالب ما أنتجاه من أعمال، وهما بهذا، بإدراك أو من دونه، يكونان قد أرخا لتلك المدن لتعيش طويلاً مرتبطةً باسميهما، ففي براغ، يحتفي متحف فرانز كافكا، بعبارة «العجوز ذات المخالب»، كإحدى صفات مدينة «براغ» ذات التاريخ السياسي المضطرب الذي كان له أن يجد سكينته أخيراً نوعاً ما فيما أعقب الثورة المخملية، وفي لشبونة حيث منزل «بيسوا» الأخير، الذي تحول إلى متحف بدوره، تحتفي المدينة بكل عبارات «بيسوا» العبارات ذاتها التي دفعتني وأنا أقرأ «اللاطمأنينة» إلى البحث أكثر عن لشبونة ثم زيارتها لاحقاً، لأراها من خلال عيون «بيسوا» التي لم تكن في ملاحظته الدقيقة لها قد تشبه ما قد يقدمه أي مؤرخ تقريري عادي، كان يجعلني في كل خطوة أرى الظل الكامن خلف الضوء، والأسى فيما يتجاوز البهجة والسكون المتأمل فيما يعقب الصخب، هناك، حيث قلب المدينة الحقيقي، وكل مدينة بلا تناقضات هي مدينة لا إنسانية في جوهرها.

«الكاتب البرتغالي إدواردو لورنسو وصف حياتي بالمعجزة، فأنا لم أولد لنيل جائزة نوبل، بل ولدت في عائلة مزارعين وكنت لأشبّ وأشيب مزارعاً، لكن الحظ حالفني مع هجرة أبي إلى لشبونة».. ساراماغو.

أما «جوزيه سارماغو»، الذي كان محايداً في علاقته بـ«لشبونة» فهي تميمة الحظ الأولى التي رسمت طريقه الذي سيخطه ككاتب، مخالفاً سيرة الفلاحة التي كانت لتستمر في أسرة مزارعين، حريصا على مستقبلها السياسي والاجتماعي حتى من مسافته البعيدة نوعاً ما في إسبانيا التي توفي فيها بعد أن قصدها كمستقر أخير نتيجة خيبة الأمل التي اعترته جراء التلقي السلبي الذي طال عمله «الإنجيل من وجهة نظر المسيح» في البرتغال، دون أن ينفي ذلك عظيم ما أنتجه من أعمال، وفوزه المستحق بنوبل، ففي «المفكرة» التي جمع فيها «سارماغو» بعضاً من يومياته وكثيراً من المقالات التأملية لا تستطيع إلا أن تحلم مع «سارماغو» بأمل، على خلاف الكابوسية والصدمة التي طرحت أسئلتها أعمال مثل «العمى» و«انقطاعات الموت» حول اتجاهات العالم أجمع نحو الفناء الإنساني والتوحش، وبناءً على ذلك الحياد المتزن، ترى في لشبونة تلك المدينة التي تجل سارماغو وتحترمه.. محاولاً أن تعالج خيبة الأمل القديمة بهدوء يليق بصاحب نوبل، تبادله الوفاء الشفيف الذي تحسه جلياً وأنت تقترب من شجرة الزيتون التي دفن تحتها رماده قريباً من المؤسسة التي حملت اسمه والتي أرخت لمسيرته الإنسانية والأدبية، علاقة لشبونة بسارماغو وسارماغو بلشبونة تجعلك تتساءل عن الحيلة التي مكنته من التصالح مع المكان، أو مكنت المكان من أن يحمل إليه ذلك الإجلال المتزن؟ هل هو بعد المسافة؟ هل هو النجاح في إيجاد تلك المنطقة الجغرافية الوسيطة بينه وبينها؟ هل لأنهُ أدرك بتوازن أنها جزءٌ من العالم الإنساني الذي يسعى يومياً لتفكيكه وفهمه والمساهمة في إيجاد شكل عادل له؟ وهو بذلك لم يمنحها قدرة الشمولية على اختزال العالم كله، كما فعل «بيسوا» وهو يناصبها العداء يومياً لكأنها القطعة الجهنمية الوحيدة على سطح الأرض.

الغامض «يارا سيمرمان»

لكن! وعلى الجانب الآخر، هل يحدث أن تحتفي المدن بشخص لم يوجد يوماً كإنسان كامل من لحم ودم، وهو أمرٌ هنا يختلف عن شخصيات «بيسوا» المُخْتلقة، حيث إن ما أردت أن أشير له هنا هو أن تصنع المدن شخصية خيالية بالكامل، تجعلها تمثلها، وتجعل كل من فيها يصدق وجودها إلى الدرجة التي جعلت سكان هذه المدينة يعتبرونها الشخصية الأهم التي عبرت عنهم في أواخر القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، أعني هنا «يارا سيمرمان» أو كما يكتب اسمه بالتشيكية «Jára Cimrman»، فـ«سيمرمان» هو تلك الشخصية المتخيلة الغامضة التي ابتدعتها مجموعة من الكتاب والموسيقيين التشيكيين وهم على التوالي «كارل فليبني»، «ييري سبانيك» و «زيدنيك سفيشاك» لتسجل ظهورها الأول في أحد البرامج الإذاعية المحلية في مدينة «براغ» في أواخر ستينيات القرن الماضي باعتباره.. أي «سيمرمان» هو ذلك الكاتب والموسيقي والفيلسوف والمخترع الذي لا عمر محدد له ولا شكل والذي كان يوشك دائماً على أن يخترع أو يؤلف شيئاً ما فإذا بشخص آخر يسبقه إلى ذلك، فمثلاً هو الذي كان يوشك مرة أن يخترع المصباح الكهربائي فإذا بـ«توماس أديسون» يسبقه وهو الذي كان يوشك أن يقدم القصيدة العظمى والرواية الأهم أو أن يفلسف شيئاً ذهنياً ما فإذا بأحد آخر يسبقه إلى ذلك، ومن هنا تنوعت مشاهد ظهور هذا البطل المجهول والهامشي في كل مرة بين الإذاعات والمسارح المحلية، حيث تناوب على تمثيله ممثلون مسرحيون متنوعون من دون أن يواجهوا الجمهور بوجه سيمرمان الصريح، على امتداد ما يزيد على النصف قرن، وهو الأمر الذي رسخ اسمه في الشخصية التشيكية ككائن حقيقي أكثر من كونه متخيلاً، جعل سكان مدن كـ«براغ» وما حولها من مناطق كبرى يصوتون على اعتباره الشخصية التشيكية الأهم المعبرة عنهم في العام 2005، لقد كان روح تلك المدن بشكل أو بآخر، وعليه فإن الأمر يظهر الآن ولكأن تلك المدينة قد اقتنصت لحظة ظهوره تلك لتجعله وجهاً روحياً لها، يمثلها ويعبر عن قاطينها في أواخر القرن العشرين المرتبك، الذي تختلط فيه الأشياء والأحداث والشخوص وتتضاءل على خلاف بدايات القرن الذي شهد إلى جانب مآسيه العظيمة من حروب ونزاعات، شخصيات قوية وحقيقية وراسخة عبرت عن تلك التحولات، لقد جاء «سيمرمان» ربما في وعي الشخصية التشيكية، أو لأي متأمل لمسيرته الهزلية، كممثل لتلك البطولات الهشة لجميعنا، نحن الذين نبدو دائماً كمن يوشك أن يصل ولا يفعل، أن يقول ولا يقول، وحيث تلك الهوة التي تتسع يومياً في خضم تسارع الأحداث وشعورنا المتفاقم يومياً أن كل ما كان يجب أن يقال وأن يحدث قد قيل وحدث فيما سبقنا فلا حاجة لنا بالإعادة والتكرار ومحاولة الصراع العبثي على المنصات، لقد قدمت المدينة هنا في علاقتها مع «سيمرمان» شكلاً من أشكال التحول في العلاقة فإن لم تجد المدنية تلك الشخصية التي توقعها في فخ جاذبيتها اللامبررة، فإنها تصنع واحدة بنفسها، في هذا القرن، الذي أصبح كل شيء فيه بمتناول اليد، لكأنه يلتقط من على أحد أرفف السلع اليومية، التي تطالعنا بمختلف الألوان والأشكال، مؤكدةً لنا قدرتها على حل جميع ما نعانيه من أزمات جسدية كانت أو نفسية. على خلاف الاحتفاء المادي بالشخصيات الحقيقية كتمثال كافكا في براغ الذي قدمه الفنان «جارسولاف رونا»، مظهراً كافكا كرجل صغير بحلته الرسمية وملامحه التي تحدق دائماً في شيء من الشرود وهو يعتلي كتف الشخصية الرئيسية لعمله «وصف نضال» حيث تظهر الشخصية من دون وجه وملامح وبحلة رسمية أيضاً.. بالإضافة إلى تمثال كافكا الآخر في نفس المدينة للنحات التشيكي «ديفيد تشيرني» الذي يقدم شكلاً رأسياً عملاقاً لوجه كافكا الرصين والشارد والمتأمل في ذات الوقت، وتمثال «بيسوا» للنحات «لوغوا هينريكس» في لشبونة الذي يبدو كالجالس على طاولة في أحد المقاهي في الوسط الحي والحيوي لمدينة لشبونة يتابع الذاهبين والآيبين بهدوء وتحفز تبينه ملامحه التي رسخها النحاس بوضوح، وتمثال وجه «سارماغو» الوقور في مؤسسة ساراماغو في البرتغال، فإن الاحتفاء بـ«سيمرمان» يأتي دائماً بملامح مجهولة لذلك الشخص الغامض الذي يأتي بهيئة وجه لا ملامح له كالمنحوتة الرأسية مبهمة الوجه التي قدمها الفنان التشيكي «ديفاديلو ياري»، أو تلك اللوحة التكريمية المعدنية في قرية ميسوف التشيكية حيث يدير سيمرمان وجهه عن المارة، التي كتب تحتها «يارا سيمرمان الشخصية التشيكية الأعظم في نهاية القرن العشرين وما تلاه»، وهو ما يعود ليؤكد تلك البطولات الهامشية المجهولة والصغيرة لذلك البطل الهزلي.