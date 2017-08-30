«براغ لن تدعني.. لن ندع بعضنا، لهذه العجوز مخالب».. (فرانز كافكا من كتاب اليوميات). بتلك العبارة الملتبسة، يلخص كافكا في يومياته علاقته الملتبسة بدورها في مدينته الأبدية براغ، العاصمة التي لم يكن له أن يتركها مهما حاول، إن شيئاً ما دائماً يبقى غامضاً في علاقة المبدعين المرتبكة أحياناً بالمدن، أفكر وأنا أضع أمامي بعض الأسماء والخرائط التي وزعتها بين البرتغال بعاصمتها لشبونة، وبين جمهورية التشيك، بعاصمتها براغ، لكأنها -أي المدينة- كلما أمعن صاحبها في رغبة الفرار منها، بادلته هي بذلك الاقتراب المضني، إنها تكاد تتسرب إلى كل التفاصيل فيه، تطارده وتخلص في الالتصاق، تجعله يراها كاملة أمامه كما هي، في الأشياء كلها، ففي حين بقي «فرانز كافكا» محاولاً للفرار من «براغ» إلى «ميونيخ» التي لم يصمد فيها أكثر من أسبوعين إلى فيينا فبرلين، وغيرها من المدن القريبة والبعيدة، حتى أنه حاول الذهاب مرة إلى أميركا الجنوبية من خلال «مدريد» التي لم يصل إليها إلا من خلال خيالات ذلك العمل السردي «أميركا»، بقيت «براغ» تعيده في كل مرة، كمثل فخ، أو كمثل عاشقة لا تعرف اليأس أو الترفع أو النسيان، وبعد أن نجح هو أخيراً بالهرب إلى ذلك البعد الأثيري الذي ليس لها أن تصله، كون أنه ليس للمدن أن تموت، فإنها راحت تستقبل المعزين الباحثين عن شيء من الرثاء في أماكن كافكا الأثيرة باعتبارها أرملته الأزلية، تجعلك تتعثر بصوره في كل مكان، تسمع اسمه يتردد في الطرقات بين المرشدين الذين سيأخذونك إلى حيث اعتاد صاحب «المسخ» أن يجول، أن يكتئب أو أن يحاول أن يكتب، ترفض بإصرار أن يخرج طيفه منها، تستمر رغم حيادها الظاهر، ترتدي شيئاً من القتامة التي توحي بالعزاء المستمر، عزاء يجعلك تشعر دائماً بشيء من رهافة الأسى فيها، برغبة مبهمة بالبكاء.
صاحب «اللاطمأنينة»
«ثمة شيء يغمني، قلق مجهول، رغبة غير محددة في شيء غير محدد، إحساسي بأنني حي ربما جاءني متأخراً، وعندما أطللت من النافذة العالية جداً على الشارع الذي رأيته من دون أن أراه، أحسستني فجأة واحداً من الخرق الرطبة المخصصة لتنظيف أشياء متسخة توضع على النافذة لتجف، لكنها تنسى ملفوفةً على الجدار الذي تمضي ملطخةً إياه ببطء» &ndash فرناندو بيسوا في كتاب اللاطمأنينة.
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«الكاتب البرتغالي إدواردو لورنسو وصف حياتي بالمعجزة، فأنا لم أولد لنيل جائزة نوبل، بل ولدت في عائلة مزارعين وكنت لأشبّ وأشيب مزارعاً، لكن الحظ حالفني مع هجرة أبي إلى لشبونة».. ساراماغو.
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الغامض «يارا سيمرمان»
لكن! وعلى الجانب الآخر، هل يحدث أن تحتفي المدن بشخص لم يوجد يوماً كإنسان كامل من لحم ودم، وهو أمرٌ هنا يختلف عن شخصيات «بيسوا» المُخْتلقة، حيث إن ما أردت أن أشير له هنا هو أن تصنع المدن شخصية خيالية بالكامل، تجعلها تمثلها، وتجعل كل من فيها يصدق وجودها إلى الدرجة التي جعلت سكان هذه المدينة يعتبرونها الشخصية الأهم التي عبرت عنهم في أواخر القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، أعني هنا «يارا سيمرمان» أو كما يكتب اسمه بالتشيكية «Jára Cimrman»، فـ«سيمرمان» هو تلك الشخصية المتخيلة الغامضة التي ابتدعتها مجموعة من الكتاب والموسيقيين التشيكيين وهم على التوالي «كارل فليبني»، «ييري سبانيك» و «زيدنيك سفيشاك» لتسجل ظهورها الأول في أحد البرامج الإذاعية المحلية في مدينة «براغ» في أواخر ستينيات القرن الماضي باعتباره.. أي «سيمرمان» هو ذلك الكاتب والموسيقي والفيلسوف والمخترع الذي لا عمر محدد له ولا شكل والذي كان يوشك دائماً على أن يخترع أو يؤلف شيئاً ما فإذا بشخص آخر يسبقه إلى ذلك، فمثلاً هو الذي كان يوشك مرة أن يخترع المصباح الكهربائي فإذا بـ«توماس أديسون» يسبقه وهو الذي كان يوشك أن يقدم القصيدة العظمى والرواية الأهم أو أن يفلسف شيئاً ذهنياً ما فإذا بأحد آخر يسبقه إلى ذلك، ومن هنا تنوعت مشاهد ظهور هذا البطل المجهول والهامشي في كل مرة بين الإذاعات والمسارح المحلية، حيث تناوب على تمثيله ممثلون مسرحيون متنوعون من دون أن يواجهوا الجمهور بوجه سيمرمان الصريح، على امتداد ما يزيد على النصف قرن، وهو الأمر الذي رسخ اسمه في الشخصية التشيكية ككائن حقيقي أكثر من كونه متخيلاً، جعل سكان مدن كـ«براغ» وما حولها من مناطق كبرى يصوتون على اعتباره الشخصية التشيكية الأهم المعبرة عنهم في العام 2005، لقد كان روح تلك المدن بشكل أو بآخر، وعليه فإن الأمر يظهر الآن ولكأن تلك المدينة قد اقتنصت لحظة ظهوره تلك لتجعله وجهاً روحياً لها، يمثلها ويعبر عن قاطينها في أواخر القرن العشرين المرتبك، الذي تختلط فيه الأشياء والأحداث والشخوص وتتضاءل على خلاف بدايات القرن الذي شهد إلى جانب مآسيه العظيمة من حروب ونزاعات، شخصيات قوية وحقيقية وراسخة عبرت عن تلك التحولات، لقد جاء «سيمرمان» ربما في وعي الشخصية التشيكية، أو لأي متأمل لمسيرته الهزلية، كممثل لتلك البطولات الهشة لجميعنا، نحن الذين نبدو دائماً كمن يوشك أن يصل ولا يفعل، أن يقول ولا يقول، وحيث تلك الهوة التي تتسع يومياً في خضم تسارع الأحداث وشعورنا المتفاقم يومياً أن كل ما كان يجب أن يقال وأن يحدث قد قيل وحدث فيما سبقنا فلا حاجة لنا بالإعادة والتكرار ومحاولة الصراع العبثي على المنصات، لقد قدمت المدينة هنا في علاقتها مع «سيمرمان» شكلاً من أشكال التحول في العلاقة فإن لم تجد المدنية تلك الشخصية التي توقعها في فخ جاذبيتها اللامبررة، فإنها تصنع واحدة بنفسها، في هذا القرن، الذي أصبح كل شيء فيه بمتناول اليد، لكأنه يلتقط من على أحد أرفف السلع اليومية، التي تطالعنا بمختلف الألوان والأشكال، مؤكدةً لنا قدرتها على حل جميع ما نعانيه من أزمات جسدية كانت أو نفسية. على خلاف الاحتفاء المادي بالشخصيات الحقيقية كتمثال كافكا في براغ الذي قدمه الفنان «جارسولاف رونا»، مظهراً كافكا كرجل صغير بحلته الرسمية وملامحه التي تحدق دائماً في شيء من الشرود وهو يعتلي كتف الشخصية الرئيسية لعمله «وصف نضال» حيث تظهر الشخصية من دون وجه وملامح وبحلة رسمية أيضاً.. بالإضافة إلى تمثال كافكا الآخر في نفس المدينة للنحات التشيكي «ديفيد تشيرني» الذي يقدم شكلاً رأسياً عملاقاً لوجه كافكا الرصين والشارد والمتأمل في ذات الوقت، وتمثال «بيسوا» للنحات «لوغوا هينريكس» في لشبونة الذي يبدو كالجالس على طاولة في أحد المقاهي في الوسط الحي والحيوي لمدينة لشبونة يتابع الذاهبين والآيبين بهدوء وتحفز تبينه ملامحه التي رسخها النحاس بوضوح، وتمثال وجه «سارماغو» الوقور في مؤسسة ساراماغو في البرتغال، فإن الاحتفاء بـ«سيمرمان» يأتي دائماً بملامح مجهولة لذلك الشخص الغامض الذي يأتي بهيئة وجه لا ملامح له كالمنحوتة الرأسية مبهمة الوجه التي قدمها الفنان التشيكي «ديفاديلو ياري»، أو تلك اللوحة التكريمية المعدنية في قرية ميسوف التشيكية حيث يدير سيمرمان وجهه عن المارة، التي كتب تحتها «يارا سيمرمان الشخصية التشيكية الأعظم في نهاية القرن العشرين وما تلاه»، وهو ما يعود ليؤكد تلك البطولات الهامشية المجهولة والصغيرة لذلك البطل الهزلي.