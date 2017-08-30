في الالتهاميّة وأشياء أخــرى

د. العادل خضر

«الشّمس الخضراء الّتي تأكلونها هي لحم بشريّ»، تلك هي الصّرخة الفاضحة الّتي أطلقها بطل فيلم «الشّمس الخضراء» في نهاية مغامرته. وهو فيلم قد اقتبس من رواية الخيال العلمي «Make Room! Make Room!» الّتي ألّفها هاري هاريسون Harry Harrison ، ونشرت سنة 1966، وأخرجها للسّينما ريتشارد فلايشرRichard Fleischer سنة 1973. والعنوان الأصليّ هو «Soylent Green». وكلمة «Soylent» منحوتة من كلمتين هما: «soy» سوجا و«lentil» عدس، للدّلالة على نوع من الغذاء المصنوع من هاتين المادّتين، إلاّ أنّ التّرجمة الفرنسيّة تصرّفت في عنوان الرّواية فجعلته «شمس خضراء»، واتّخذته في الآن نفسه عنوانا للفيلم.

تدور أحداث هذه المغامرة سنة 2022 بنيويورك، في مدينة بلغ عدد سكّانها أربعة وأربعين مليون ساكن، حيث عزّ الماء، وقُضي تقريبا على الزّرع والضّرع، فلم يعد مصدر الطّعام الطّبيعيّ ما تنتجه الأرض من خيرات، وإنّما صار ما تصنّعه شركة متعدّدة الجنسيات من أغذية، تُدعى «سويلانت»، «Soylent». وكانت تنتج أطعمة صناعيّة في شكل مربّعات صفراء وحمراء وزرقاء. تبدأ أحداث الفيلم لمّا أُطلق في السّوق نوع جديد من الغذاء سمّته «الشّمس الخضراء». وكان باهظ الثّمن مغذّيا، ولكنّه لا يُباع إلاّ يوم الثّلاثاء. في ذلك اليوم كانت تندلع بين المواطنين الجائعين اشتباكات شرسة كانت تُقمع بشدّة. في سياق تلك الاضطرابات كُلّف «روبار ثورن» Robert Thorn بالتّحقيق في مقتل «ويليام سيمونسون» William Simonson، أحد كبار الموظّفين في شركة الأغذية الفلاحيّة، «سويلانت». فاكتشف أنّ ما حدث هو جريمة مدبّرة شارك فيها حارسه الشّخصيّ «تاب فيلدينغ» Tab Fielding، وكان الهدف منها منع «سيمونسون» من فضح سرّ رهيب. غير أنّ رائحة الفضيحة بدأت تفوح كلّما اقترب «ثورن» من كشف الحقيقة، ممّا حمل «سانتيني»Santini حاكم المدينة إلى التّخلّص منه بواسطة قنّاصه «جيلبرت». ولكنّ «ثورن» ينجح في الإفلات منه، ويحاول أن ينقذ صديقه «صول» الّذي فهم الأسباب الّتي دعت إلى الخلاص من «سيمونسون». فوجده قد ذهب إلى مكان يقصده النّاس ليموتوا بإرادتهم موتا سعيدا، فلم يتمكّن من إنقاذه، ولكنّ «صول» طلب منه قُبيل موته أن يُقيم الدّليل على أنّ شركة «سويلانت» هي على غير الصّورة المشرقة الّتي تروّج لها. وقد عثر «ثورن» بعد لَأْي على هذا الدّليل لمّا اتّبع شاحنة كانت تحمل جثث الموتى إلى أفران تابعة لمعمل من معامل الشّركة. وهنالك وجد، وهو يتجوّل في أروقتها وممرّاتها وطوابقها أنّ «الشّمس الخضراء»، هذا الغذاء الجديد الّذي كان من المفروض أن تصنعه شركة «سويلانت» من العوالق البحريّة، إنّما هو مصنوع من جثث من ماتوا برغبتهم موتا سعيدا. وفي الحقيقة أصبحت المحيطات عقيمة، لا شيء فيها يمكن استغلاله لصناعة الطّعام. ولأجل ذلك أصبحت الأنتروبوفاجيا l&rsaquoanthropophagie (أي أكل النّوع البشريّ) حلاّ اختارته شركة «سويلانت» أدمجت بواسطته لحم البشر في نظام التّغذية. في آخر الفيلم نجد «ثورن» وقد أصيب إصابة بالغة وهو يطلب من ضابط الشّرطة الّذي هبّ لنجدته أن ينشر الحقيقة ويذيعها بين النّاس، ويقول لهم: «الشّمس الخضراء مصنوعة من أناس صاروا كالماشية».

إنّ صرخة بطل الفيلم «روبار ثورن» الّذي تقمّص شارلتون هاستون Charlton Heston دوره باقتدار إنّما تتضمّن رفضا عنيفا لسياسة الشّركة الّتي جعلت من اللّحم البشريّ طعاما يوميّا يباع ويشترى، بل هي صرخة يطلقها كلّ من كان يشعر بأنّه ارتكب خطيئة فظيعة لا تُغتفر. وليس أفظع من خطيئة اللّحم البشريّ، ففيها تجتمع، حسب جورج باطاي Bataille، فضيحتا الموت واللّحم المأكول.

مثل هذه الخطيئة تقترف في أزمنة المجاعات الشّديدة، حيث لا يجد الإنسان ما يأكله غير لحم قريبه. ولا تعوزنا الأمثلة. ففي الصّين توجد عادة قديمة معروفة باسم «يي شي إر شي»، وتعني بالحرف الواحد تبادل الأطفال لكي يؤكلوا. وقد أُحْيِيَتْ هذه العادة في المجاعات الّتي اجتاحت الصّين الشّعبيّة بين عامي 1959-1962 أيّام حُكم ماو تسي تونغ حيث مات جوعا ما بين ثلاثين وأربعين مليون نسمة. وتعود أسباب هذه المجاعة الفظيعة إلى السّياسة الّتي انتهجها ماو العام 1955 لمّا أقدم على تشكيل المزارع الجماعيّة، فحظر على الفلاّحين أن يمتلكوا الأراضي، أو أن يبيعوا ويشتروا لحسابهم الخاصّ ما أنتجوه من محاصيل إلاّ ما زرعوه في مساحات صغيرة. ولم تمض غير سنوات قليلة حتّى انخفض الإنتاج بنسبة أربعين في المائة من أرض كانت تنتج ما يكفي البلاد من طعام. وبلغ العجز في الغذاء أسوأ حالاته بعد مضيّ ثلاثة أعوام، أي العام 1958 عندما ضمّ برنامج ماو «القفزة الكبرى إلى الأمام» التّعاونيّات الرّيفيّة، فخلقت هذه السّياسة مجاعة عمّت أنحاء البلاد. وأثناء المجاعة «كانت مخازن الغلال زاخرة حتّى في داخل شياوغانغ في مقاطعة أنهوي الّتي أصيبت بأشدّ الأضرار. وكانت مخازن غلال الجيش مملوءة متخمة. وكانت الصّين آنذاك تُصدّر القمح بينما كان النّاس يتضوّرون جوعا.

إفادة «البغدادي»