أصول البشرية.. أين الحقيقة؟

الفاهم محمد

اكتشف مؤخراً، وبالضبط خلال شهر رمضان المنصرم في جبل إهود بالقرب من منطقة اليوسفية بالمغرب بقايا بشرية هي الأقدم من نوعها لحد الآن. الأمر يتعلق تحديداً بـ22 قطعة تعود لخمسة أشخاص، ثلاثة بالغين وبقايا لطفل، وأخرى لمراهق. الاكتشاف اعتبر شيئاً مفاجئاً، بحيث حطم كل ما كنا نعرفه عن أصل الإنسان، وعن ظهور جنس الأومو سابيانس، وبالتالي فهو يدفعنا إلى إعادة النظر في كل ما نعرفه حول هذا الموضوع. تم ذلك عن طريق المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، التابع لوزارة الثقافة والاتصال المغربية، بتعاون مع معهد ماكس بلانك الألماني للبحوث اللأنثروبولوجية المتطورة. عادة ما كانت الاكتشافات الحفرية من هذا النوع تتم في منطقة الخفر الأفريقي التي أطلق عليها لهذا السبب مهد البشرية، لذلك فهذه أول مرة يتم العثور فيها على مستحاثات قديمة خارج شرق أفريقيا. ما دلالات الاكتشاف الجديد، وكيف يمكن أن نفهم أصول الإنسان في ضوئه ؟

صرح فايب غونز، أحد المشتركين في هذا الاكتشاف من معهد ماكس بلانك في مقال نشر بالمجلة العلمية الشهيرة طبيعة Nature: إننا لم ننطلق من «مهد البشرية»، كما كان يعتقد، بل من كل القارة الأفريقية «مع ذلك ليس هذا هو الأهم، بل إن ما يثير الاستغراب هو أن هذه البقايا تتحدى التاريخ الذي كنا نعرفه عن ظهور الإنسان العاقل، وهو نحو 195 ألف سنة، بينما بقايا جبل إغود تعود إلى 300 ألف سنة. كما قال وزير الثقافة محمد الأعرج في تعليقه على الخبر: (إن هذا اكتشاف غير مسبوق، وسيجعل المغرب يدخل باب عالم الآثار. وهو الاكتشاف الأكبر في العالم، وبالتالي سيدفعنا إلى إعادة النظر في الدراسات والأبحاث المتعلقة بكتابة تاريخ البشرية)». وفي السياق نفسه، أكد عبد الواحد بن ناصر المدرس بالمعهد الوطني لعوم الأركيولوجيا والتراث: «إن هذا يغير كل شيء، إنه إعادة تقييم لكل المعارف الموجودة لدينا»، وأضاف البروفيسور جاك هوبلين من معهد ماكس بالانك: «إنها ليست قصة ما جرى سريعاً في جنة عدن في مكان ما بأفريقيا، ووجهة نظرنا أن التطور كان منتظماً، وشمل كل أنحاء القارة، فلو كانت هناك جنة عدن فهي في أفريقيا».

مراحل ظهور الإنسان

كيفما كان الحال، فإن مسألة الأصول الحقيقية للبشرية وظهور الإنسان العاقل يلفها الكثير من الغموض، إلا أن البحث الأركيولوجي استطاع مع ذلك تحقيق بعض التقدم فيها منذ أن انطلق في أواسط القرن العشرين رغم الصعوبات التي تعترض المقاربة العلمية لظهور الإنسان، بسبب طول المسافة الزمنية الهائلة التي تفصلنا عن هذا الأصل والتي تجعل كل شيء مبهماً.