موسـم الهجوم على محفوظ

إيهاب الملاح

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يظل نجيب محفوظ (1911 - 2006) أهم وأكبر أديب عربي في العصر الحديث. الإنجاز أكبر من أن يُختزل في عمل أو اثنين أو ثلاثة أو حتى خمسة! فما قدمه نجيب محفوظ للأدب العربي، واللغة العربية، والثقافة العربية، ليس في مقدور أي ما كان ولا من كان أن يهدمه أو يتغافل عنه أو يلغي حضوره الراسخ كمعلم من معالم وجودنا وسط هذا العالم المضطرب، وإنْ كان أنكره منكرون، وتعرض في حياته وبعد مماته لحملات همجية بغية التخلص منه وتشويه إبداعه وتقليص حضوره، والعمل على محو أثره في مواجهة التيارات الظلامية والتكفيرية التي سعت في يوم ما للتخلص من حياته، وكان شيخاً في الثالثة والثمانين من عمره!

وفي كل مناسبة يتم الاحتفاء فيها بنجيب محفوظ (لا من باب الشكليات أو ملء فراغ ليس لدينا رفاهية ملئه! إنما من باب تجديد الاعتراف بالقيمة وإحيائها والتذكير بها ونشرها بين قطاعات ودوائر من الشباب تترى في أمواج كالبحر كل ثلاث أو خمس سنوات.. فمن حقهم أن يعرفوا أن منهم؛ ينتمي إلى لغتهم وثقافتهم، قد صار إبداعه تراثاً إنسانياً عالمياً خالداً)، تظهر أصوات ناعقة تبحث عن شهرة زائفة أو تحقق غير جدير بالبقاء، فيحاولون هدم ما يستطيعون الوصول إليه من قيمة وأثر خالد.. فعلٌ هو في جوهره الوجه الآخر من فعل الدواعش، وما ارتكبوه من جرائم في حق الإنسانية وتراثها، ومحاولة هدم وطمس آثارها وفنها وإبداعها.

وتشتعل مهاترات ومعارك تنقشع كالضباب في حينها، لكنها في الآن نفسه كانت كاشفةً عن قطاع محدود، موجود، من المثقفين والكتاب الذين يسيرون بمبدأ «خالف تعرف» أو «خُلقنا لنعترض».. أفكارهم تختزل المنجزات الإبداعية الكبرى في علاقات ومؤامرات محبوكة وربطها بالجوائز!

ومنها الفكرة الخائبة التي يرددها الضعفاء وذوو الثقافة الضحلة أن نجيب محفوظ ما كان لأحد أن يعرفه لولا فوزه بنوبل (هكذا)!! أو أن لولا السينما ما كان لنجيب محفوظ أن يحظى بالشهرة الوافرة التي حظي بها ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي كله. وهما مقولتان تم استهلاكهما منذ حصوله على نوبل حتى صار أمراً مبتذلاً أن يرددهما الآن من لا يقرأ ولا يعرف للقراءة سبيلاً!