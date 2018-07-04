ردود فعل كبيرة على «الشكر الياباني»

طوكيو (د ب أ)

اضطرت منسقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى حذف الصورة التي نشرتها عبر الإنترنت، التي أظهرت غرفة خلع الملابس الخاصة بالمنتخب الياباني نظيفة للغاية، وذلك بعد أن تلقت ردود عديدة على هذه الصورة.

وترك المنتخب الياباني غرفة خلع الملابس في حالة رائعة بعد خسارته 2/‏ 3 أمام المنتخب البلجيكي في روستوف، حتى أنهم تركوا رسالة شكر باللغة الروسية.

ونشرت بريسيلا جانسينز الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «توتير»، ولكنها قامت بحذفها بعد فترة بسبب حجم الردود الهائل الذي جاء على هاتفها المحمول، وفقا لما قاله متحدث رسمي باسم الفيفا.

وجاءت مظاهر الامتنان والنظافة، عقب خسارة اليابان من المنتخب البلجيكي بثلاثية رغم تقدمه بهدفين نظيفين.

ولاقت الجماهير اليابانية الثناء أيضاً بسبب الطريقة التي غادروا بها ملاعب كأس العالم في حالة نظيفة عقب نهاية مبارياتهم في المونديال الروسي.