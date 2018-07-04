توليسو يظهر مع «الديوك» أمام أوروجواي

أنور إبراهيم (القاهرة)

إذا كان بعض اللاعبين لا يتحملون فكرة المنافسة مع لاعبين آخرين لإيجاد مكان ثابت في صفوف منتخب بلادهم، بحجة أن ذلك يحرمهم من اللعب بحرية، فإن البعض الآخر يقبلون ذلك بكل سرور، بل ويرون فيه وسيلة رائعة لتحقيق التفوق وإحراز التقدم.

النجم الدولي الفرنسي الشاب كورينتان توليسو (23 سنة) من هذه النوعية الأخيرة ولهذا عندما جاءته الفرصة للعب في صفوف منتخب الديوك لم يتركها تفلت منه ونجح في أن ينال ثقة مديره الفني ديدييه ديشامب فضمه إلى قائمة المنتخب في المونديال، لينتقل توليسو بذلك من مرحلة «لاعب المستقبل» إلى اللاعب الدولي الحقيقي.

وقبل 24 ساعة من مواجهة منتخب أوروجواي في دور الثمانية، أبدى توليسو لاعب ليون السابق ونجم خط وسط بايرن ميونيخ الحالي ثقته الشديدة في أنه سيشارك في مباراة الغد، نظراً لإيقاف زميله بليزماتويدي لاعب يوفنتوس بسبب الإنذار.

وفي حواره مع صحيفة «ليكيب» اعترف توليسو، الذي تغيرت نظرته تماماً للأمور منذ أن أصبح لاعباً دولياً، بأن نادي بايرن ميونيخ والدوري الألماني «البوندسليجا» أسهما كثيراً في تطوير أدائه إلى الأفضل، ما جعله جاهزاً ليصبح لاعباً دولياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقال إن اللعب في البوندسليجا فتح شهيته، وجعله مهتماً بأن يصبح أفضل من الآخرين في مركزه وبالفعل تفوق وتحسنت رؤيته داخل الملعب وتطورأداؤه من حيث التمركز والتحكم في أيقاع اللعب.

وأشاد توليسو بالالتزام الشديد الذي يعيشه في نادي بايرن ميونيخ، مؤكداً أن من يلعب في هذا النادي لايفكر إلا في النجاح وتحقيق الانتصارات، وضرب مثلاً بالنجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الذي يلعب للبايرن منذ عشر سنوات ومازال يتألق في صفوفه ويلتزم بالجدية التامة في التدريبات والمباريات، مشيراً إلى أن تلك هي الروح السائدة في النادي البافاري.

وأعرب توليسو عن ثقته التامة في الجهاز الفني لمنتخب فرنسا وفي زملائه اللاعبين، مؤكداً إمكانية تجاوزعقبة أوروجواي، وإكمال مشوار البطولة حتى نهايته، وتمنى أن يسهم في تحقيق إنجاز كبيرللكرة الفرنسية.