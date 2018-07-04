«الفيفا» يعلن تعديل نظام اختيار أفضل لاعب

موسكو (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أمس على هامش المونديال، أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2018، ستضم عشرة لاعبين فقط، بدلاً من 23 لاعباً، كما كان معمولاً به سابقاً.

وسيجرى اختيار اللاعبين العشرة في القائمة، من قبل لجنة تضم 13 عضواً، من بينهم نجوم بارزون سابقون أمثال البرازيلي رونالدو والألماني لوثار ماتيوس.

وبعدها يجرى التصويت على اختيار أفضل لاعب في العالم من بين المرشحين العشرة، وذلك بمشاركة قادة المنتخبات ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير، ويجرى التصويت بين 23 يوليو والعاشر من أغسطس.

ويجرى تتويج اللاعب الفائز بأعلى عدد من الأصوات، بجائزة أفضل لاعب في العالم، في حفل توزيع جوائز «الفيفا» في 24 سبتمبر بالعاصمة البريطانية لندن.

وتجدر الإشارة إلى أن النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قد احتكرا جائزة أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام العشرة الماضية، برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

كذلك يشهد الحفل تتويج أفضل لاعبة كرة قدم في العالم وأفضل مدرب وأفضل مدربة وأفضل حارس مرمى وصاحب أفضل هدف، إلى جانب تقديم جائزة اللعب النظيف للفرق.