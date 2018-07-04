توماس مونييه: لا أعرف كيفية إيقاف نيمار !

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ أن تعرّف على منافسه في مباراة دور الثمانية، التي ستقام غداً، وهو منتخب البرازيل، حرص الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا على تهيئة لاعبيه نفسياً وذهنياً لمواجهة راقصي السامبا، ومحاولة إيقاف خطورة نجومهم، وبوجه خاص نيمار دا سيلفا.

كما حرص مارتينيزعلى طمأنة عشاق «الشياطين الحمر» على أنه قام بتجهيز الظهيرالأيمن توماس مونييه للقيام بمهمة إيقاف نيمار، والحد من خطورته، وخاصة أنه زميله في نادي باريس سان جيرمان، كما سبق له اللعب ضده ومراقبته بنجاح، عندما كان نيمار لاعباً في برشلونة، وقت أن فاز النادي الباريسي 4/ صفرعلى البارسا في دوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينيز: أعتقد أن أفضل من يتولى مهمة مراقبة نيمار كظله هو اللاعب مونييه، لن يكون هذا الأمر كافياً للحد من خطورة المنتخب البرازيلي المتخم بالنجوم، ولا ننسى إمكانية عودة مارسيلو دوجلاس كوستا المصابين للمباراة بعد أن شاركا منذ أمس الأول في التدريبات الجماعية لمنتخب السامبا.

وتعليقاً على هذه المهمة الصعبة التي أوكلها إليه مديره الفني مارتينيز، قال توماس مونييه لصحيفة «جلوبوسبورت»: لاأعرف على وجه التحديد كيف سأستطيع إيقاف نيمار.. إنه لاعب مهاري بارع، وهو أفضل من لعبت إلى جواره أو ضده، ولكنني سأبذل ما في وسعي للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه.

وأضاف: أعلم أن لدينا فرصة للوصول إلى أبعد مدى في المونديال، ولكنني أعرف أيضاً أن إيقاف خطورة منتخب البرازيل، وليس نيمار وحده مهمة معقدة وصعبة.