«مخاوف أمنية» من مواجهة «إنجليزية - روسية» !

محمد حامد (دبي)

تتأهب السلطات الأمنية في روسيا لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة في الأدوار المقبلة، حيث يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره الكرواتي السبت، فيما يواجه منتخب الأسود الثلاثة الإنجليزية نظيره السويدي، في دور الـ 8 للمونديال، وسط احتمالات بإمكانية حدوث مواجهة روسية إنجليزية في المربع الذهبي، حيث تخشى السلطات الروسية من تأثير العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين على المباراة، والجماهير، خاصة أن الجمهور الإنجليزي هو عنصر الشغب وافتعال المشكلات الأول في غالبية البطولات، وخاصة أمم أوروبا والمونديال، على حد وصف التقارير الروسية.

وسعياً منها لكسر الحواجز بين البلدين.

وانطلاقاً من قاعدة أنه لا علاقة بين الرياضة والسياسة، فقد وجهت روسيا دعوة جديدة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لحضور مباراة منتخب بلادها أمام السويد السبت المقبل، كما وجهت روسيا دعوة للعائلة الملكية الإنجليزية، لحضور نفس المباراة، إلا أن هذه الدعوات تم رفضها، وسط إصرار إنجليزي رسمي على مقاطعة المونديال، وعدم حضور أي مباراة وفقاً لتأكيدات صحيفة الجارديان البريطانية، والتي أكدت على صلابة الموقف الإنجليزي.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي يجعل السلطات الروسية تتعرض لحرج بالغ، حيث لا تتوقف عن إرسال الدعوات الرسمية للرؤساء ورؤساء الوزراء والعائلات الملكية والشخصيات السياسة في مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يلقى استجابة من البعض ورفضاً من البعض الآخر، وفي حال تأهل الإنجليز والروس للدور المقبل، فسوف يصبح الموقف أكثر تعقيداً، خاصة أن السلطات الإنجليزية الرسمية تتمسك بموقفها في مقاطعة المونديال.