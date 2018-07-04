  • الخميس 21 شوال 1439هـ - 05 يوليو 2018م

العلاقات «المتوترة» بين البلدين حاضرة بقوة

«مخاوف أمنية» من مواجهة «إنجليزية - روسية» !
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018

محمد حامد (دبي)

تتأهب السلطات الأمنية في روسيا لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة في الأدوار المقبلة، حيث يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره الكرواتي السبت، فيما يواجه منتخب الأسود الثلاثة الإنجليزية نظيره السويدي، في دور الـ 8 للمونديال، وسط احتمالات بإمكانية حدوث مواجهة روسية إنجليزية في المربع الذهبي، حيث تخشى السلطات الروسية من تأثير العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين على المباراة، والجماهير، خاصة أن الجمهور الإنجليزي هو عنصر الشغب وافتعال المشكلات الأول في غالبية البطولات، وخاصة أمم أوروبا والمونديال، على حد وصف التقارير الروسية.

وسعياً منها لكسر الحواجز بين البلدين.

وانطلاقاً من قاعدة أنه لا علاقة بين الرياضة والسياسة، فقد وجهت روسيا دعوة جديدة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لحضور مباراة منتخب بلادها أمام السويد السبت المقبل، كما وجهت روسيا دعوة للعائلة الملكية الإنجليزية، لحضور نفس المباراة، إلا أن هذه الدعوات تم رفضها، وسط إصرار إنجليزي رسمي على مقاطعة المونديال، وعدم حضور أي مباراة وفقاً لتأكيدات صحيفة الجارديان البريطانية، والتي أكدت على صلابة الموقف الإنجليزي.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي يجعل السلطات الروسية تتعرض لحرج بالغ، حيث لا تتوقف عن إرسال الدعوات الرسمية للرؤساء ورؤساء الوزراء والعائلات الملكية والشخصيات السياسة في مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يلقى استجابة من البعض ورفضاً من البعض الآخر، وفي حال تأهل الإنجليز والروس للدور المقبل، فسوف يصبح الموقف أكثر تعقيداً، خاصة أن السلطات الإنجليزية الرسمية تتمسك بموقفها في مقاطعة المونديال.

وفي المقابل سوف يحرص رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين على حضور مباراة السبت أمام المنتخب الإنجليزي، وذلك على الرغم من تضامن دول الاتحاد الأوروبي في موقفها السياسي مع بريطانيا ضد روسيا، إلا أن الأمر لا علاقة له بحضور المباريات، فقد حضر ملك إسبانيا مباراة منتخب بلاده أمام روسيا في دور الـ 16، ويحرص بعض رجالات السياسة الذين ينتمون لأوروبا الغربية على حضور بعض المباريات بالمونديال، في حين كانت أنجيلا ميركل قد أعلنت موقفها الصارم من عدم حضور المباريات، قبل أن يودع المانشافت منافسات البطولة، كما يتمسك الإنجليز بموقفهم. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 