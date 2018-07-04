هاري كين: فخور للغاية

موسكو (د ب أ)

أبدى هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي سعادة هائلة، بعد أن عادل الرقم المسجل باسم جاري لينكر في مونديال 1986 بتسجيل ستة أهداف خلال نسخة واحدة من البطولة، كما بات هاري كين أول لاعب إنجليزي منذ عام 1939 يسجل في ست مباريات متتالية للمنتخب.

وقال هاري كين مهاجم توتنهام: «إنني فخور للغاية، الكثير من العواطف بداخلي، لقد أظهرت المباراة شخصيتنا، هي ليلة رائعة لإنجلترا».

وأشار كين أيضاً إلى أن الانتصار، وهو الأول لإنجلترا في أدوار خروج المهزوم منذ عام 2006، سيعزز ثقة الفريق بشكل كبير عندما يواجه نظيره السويدي يوم السبت المقبل في دور الثمانية.

وأضاف: «هذا يمنحنا ثقة هائلة، الفوز في دور حاسم وتحقيق لانتصار الأول بضربات الجزاء الترجيحية، يمنحانا ثقة غير مسبوقة».

وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يسجل في 6 مباريات متتالية مع «الأسود الثلاثة» منذ تومي لاوتون عام 1939 بحسب شركة «أوبتا» للإحصاءات، وثاني أفضل هداف إنجليزي في النهائيات خلف جاري لينيكر (10)، هداف مونديال 1986 بستة أهداف.