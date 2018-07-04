موسكو (د ب أ)
أبدى نجم الكرة الأرجنتينية السابق دييجو أرماندو مارادونا، استياءه من سقوط منتخب كولومبيا ضحية لما أسماه «سرقة ضخمة» في مباراته أمام المنتخب الإنجليزي في دور الستة عشر.
وقال مارادونا أمس خلال برنامج «من يد رقم 10» الذي تبثه شبكة «تيليسور» التلفزيونية في فنزويلا، إنه لا يرقى إليه أي شك في أن الحكم الأميركي مارك جيجر الذي أدار مباراة أمس الأول، احتسب ضربة الجزاء التي تقدم بها المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد كنوع من المحاباة للفريق الأوروبي.
|
وقال مارادونا: «الأمر واضح للغاية بالنسبة لي، جريجر الأميركي، يا لها من مصادفة، فهو من احتسب ركلة جزاء للبرازيل، وهو من قدمت نيجيريا شكوى ضده في الفيفا، وعوقب بالإيقاف بعدها ستة أشهر».
|