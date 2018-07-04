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مارادونا: منتخب كولومبيا تعرض لـ«سرقة» أمام إنجلترا !
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تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018

موسكو (د ب أ)

أبدى نجم الكرة الأرجنتينية السابق دييجو أرماندو مارادونا، استياءه من سقوط منتخب كولومبيا ضحية لما أسماه «سرقة ضخمة» في مباراته أمام المنتخب الإنجليزي في دور الستة عشر.

وقال مارادونا أمس خلال برنامج «من يد رقم 10» الذي تبثه شبكة «تيليسور» التلفزيونية في فنزويلا، إنه لا يرقى إليه أي شك في أن الحكم الأميركي مارك جيجر الذي أدار مباراة أمس الأول، احتسب ضربة الجزاء التي تقدم بها المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد كنوع من المحاباة للفريق الأوروبي.

وأضاف مارادونا: «أشعر بالغضب لأنني عندما تحدثت مع إنفانتينو رئيس الفيفا للمرة الأولى تغيرت كل الأشياء: رحل اللصوص، وانتهى التلاعب وانتهى كل شيء، واليوم رأيت سرقة ضخمة في الملعب، أطالب بالاعتذار للشعب الكولومبي، ولكننا كلاعبين لسنا مذنبين».

وقال مارادونا: «الأمر واضح للغاية بالنسبة لي، جريجر الأميركي، يا لها من مصادفة، فهو من احتسب ركلة جزاء للبرازيل، وهو من قدمت نيجيريا شكوى ضده في الفيفا، وعوقب بالإيقاف بعدها ستة أشهر».

وتحدث مارادونا عن ضربة الجزاء التي احتسبت لإنجلترا قائلاً: «لم تكن ركلة جزاء، إنها مخالفة ارتكبها هاري كين، والحكم لم يرها، ولم يلجأ إلى نظام حكم الفيديو المساعد، لماذا لم يلجأوا إلى نظام حكم الفيديو المساعد؟» ... المزيد
     
 

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