مينا: نفخر بما قدمناه في المونديال

موسكو (د ب أ)

أعرب المدافع الكولومبي يري مينا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من منافسات بطولة كأس العالم إثر سقوطه أمام نظيره الإنجليزي، وقال مينا الذي سجل هدف التعادل لكولومبيا في الوقت الأصلي للمباراة: «إنه أمر مؤلم للغاية لأننا بذلنا كل شيء في الملعب، ركلات الترجيح تعتمد على الحظ».

وأبدى مينا أيضاً شعوره بالفخر بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال المونديال وبقدرته على إيصال رسالة للاعبي المنتخب الإنجليزي بأنهم أخطأوا في التقليل من شأنه وشأن زملائه.

وأضاف مدافع برشلونة الإسباني، الذي سجل ثلاثة أهداف في هذا المونديال: «أشعر بالامتنان للفريق لأنه أتى بنا إلى هنا، ولأنه جعل الفريق الإنجليزي يدرك أن الأمر ليس سهلاً كما كان يعتقد، نحن نحترمهم وعليهم أن يحترمونا بالمثل، أثبتنا أن الأمر لم يكن سهلاً على الإطلاق بالنسبة لهم».

ويرى المدافع الكولومبي أن أداء حكم اللقاء الأميركي مارك جيجر كان له تأثيره على مجريات اللعب خلال المباراة، واستطرد قائلاً: «لقد أزعجنا بعض الشيء، وكان يحابيهم قليلاً، ولكن هكذا هي كرة القدم، يجب ألا نصدر أحكاماً على أي أحد، وعلينا أن نرفع رأسنا».

وبعد أن ظهر بشكل رائع خلال المونديال، يأمل مينا في أن يتبدل موقفه في برشلونة، حيث لم يستطع أن يحصل حتى الآن على الاستمرارية التي كان يتطلع إليها منذ انضمامه للفريق قادماً من صفوف بالميراس البرازيلي.

واختتم قائلاً: «أنا هادئ، أتحلى بالهدوء دائماً، قدماي ثابتتان في الأرض وعيني تنظر إلى السماء، لم يكن علي أن أثبت أي شيء لأي شخص».