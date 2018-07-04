مينا: نفخر بما قدمناه في المونديال

موسكو (د ب أ)
أعرب المدافع الكولومبي يري مينا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من منافسات بطولة كأس العالم إثر سقوطه أمام نظيره الإنجليزي، وقال مينا الذي سجل هدف التعادل لكولومبيا في الوقت الأصلي للمباراة: «إنه أمر مؤلم للغاية لأننا بذلنا كل شيء في الملعب، ركلات الترجيح تعتمد على الحظ».
وأبدى مينا أيضاً شعوره بالفخر بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال المونديال وبقدرته على إيصال رسالة للاعبي المنتخب الإنجليزي بأنهم أخطأوا في التقليل من شأنه وشأن زملائه.
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ويرى المدافع الكولومبي أن أداء حكم اللقاء الأميركي مارك جيجر كان له تأثيره على مجريات اللعب خلال المباراة، واستطرد قائلاً: «لقد أزعجنا بعض الشيء، وكان يحابيهم قليلاً، ولكن هكذا هي كرة القدم، يجب ألا نصدر أحكاماً على أي أحد، وعلينا أن نرفع رأسنا».
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واختتم قائلاً: «أنا هادئ، أتحلى بالهدوء دائماً، قدماي ثابتتان في الأرض وعيني تنظر إلى السماء، لم يكن علي أن أثبت أي شيء لأي شخص».