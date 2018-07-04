فورسبرج: «الهدف التاريخي» أبكاني بحرارة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بمجرد أن أطلق حكم مباراة السويد وسويسرا في دورالـ 16 لمونديال روسيا، صافرته معلناً انتهاء اللقاء، لم يتوقف المهاجم الدولي السويدي إيميل فورسبرج صاحب الهدف الوحيد الذي أهل منتخب بلاده «أحفاد الفايكنج»، بعد الفوز على المنتخب السويسري، عن البكاء بحرارة من فرط سعادته بتسجيل هذا الهدف الذي سيحفر اسمه في تاريخ كرة بلاده باعتباره مسجل الهدف الذي أسهم في تخطي السويد لحاجز دور الـ 16 للمونديال بعد 24 عاماً من آخر مرة اجتازوا فيها هذا الدور خلال مونديال الولايات المتحدة عام 1994، بل وتجاوزوه إلى أن احتلوا في نهاية المطاف المركز الثالث وقتها.

إيميل فورسبرج لاعب نادي «رد بوك لايبزيج» الألماني صرح لمجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها قائلاً: لقد حققنا فوزاً مستحقاً.. صحيح أننا لم نخلق الكثير من الفرص، إلا أننا فزنا على أية حال، وهذا ما جعلني أبكي بحرارة، لأنه أيضاً هدف تاريخي لكرة القدم السويدية. وأضاف: مهم جداً أن تؤمن بما تفعله.. نحن لدينا ثقة بأنفسنا وقمنا بما ينبغي علينا عمله هجوماً ودفاعاً وحصلنا على ثمرة ذلك.. نحن الآن في دور الثمانية، وهذا يثبت جدارتنا بالوصول إلى هذه المرحلة من البطولة، وحريصون على أن نكمل المسيرة إلى أبعد مدى.

وكان فورسبرج الذي حصل على لقب رجل المباراة قد سجل هدفه في الدقيقة 66 من تسديدة قوية اصطدمت في طريقها للمرمى بقدم المدافع السويسري إكانجي فحولت اتجاهها، وخدعت الحارس يان سومر ودخلت المرمى.

وفي سياق متصل، رد يان أندرسون المديرالفني للمنتخب السويدي على الذين انتقدوه، وأطلقوا صافرات الاستهجان خلال المباراة بقوله: لقد أثبتنا أننا نملك فريقاً قوياً على أرض الملعب، وجهازاً فنياً كفؤاً خارج الخطوط.