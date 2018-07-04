سواريز: «السيليستي» قادر على التأهل في غياب كافاني !

القاهرة (الاتحاد)

ما زالت الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة النجم الأوروجواياني الهداف أدينسون كافاني مع منتخب بلاده في لقاء دور الثمانية المهم ضد منتخب فرنسا غداً، نظراً لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به في مباراة البرتغال بدور الـ 16.

ويسيطر الخوف على 3 ملايين مواطن أوروجواياني يأملون في لحاق نجمهم المفضل بالمباراة لأن غيابه يمثل خسارة كبيرة، ولكن زميله لويس سواريز، الذي يشكل معه ثنائياً متفاهماً في خط هجوم «السيليستي»، أكد خلال مؤتمر صحفي نقلت صحيفة «ليكيب» مقتطفات منه، أن منتخب أوروجواي بمن حضر، وإن كان يأمل في الوقت نفسه في تماثل كافاني للشفاء تماماً من إصابته.

وأضاف سواريز: أثق ثقة كبيرة في بقية زملائي في المنتخب وقدرتنا على تخطي عقبة فرنسا والتأهل لقبل النهائي حتى في ظل غياب كافاني، وفي الوقت نفسه اعترف سواريز بأنه يضم صوته إلى صوت الجماهير الأوروجوانية التي تنتظر كافاني ولكنه علق قائلاً: أعلم أن إمكانية مشاركته في مباراة فرنسا موضع شك كبير لأن الإصابة ليست سهلة ولم يعد يتبقى وقت طويل على المباراة، كما أنه لم يشارك معنا في التدريبات الجماعية للفريق أمس الأول، وإن كنت أعلم أيضاً أن إرادة كافاني ورغبته في المشاركة في المباراة قد تعجلان بعودته.

كما اعترف سواريز بأهمية وجود كافاني في صفوف الفريق بالنظر إلى طبيعته كمهاجم يسجل من نصف الفرصة، ويثبت في كل مباراة يشارك فيها أنه يلعب بروح قتالية عالية من أجل منتخب بلاده ولمصلحة الفريق.

وقال إن جاهزية كافاني مسألة مهمة في بطولة بحجم كأس العالم، ولكن إذا كانت عودته في مباراة فرنسا صعبة، فهناك لاعبون آخرون يمكنهم القيام بنفس دوره، وأن الأمور لا تتوقف على لاعب واحد أبداً، وقال: أعتقد أننا أثبتنا ذلك بأدائنا الجماعي على أرض الملعب.

وفي المقابل، أشاد سواريز بنجم فرنسا الصاعد كيليان مبابي وقارنه بأسطورة فرنسا تيري هنري، وقال: إنه يذكرني به كثيراً بانطلاقاته وتحركاته الواعية وسرعته ومهاراته العالية، وعلق قائلاً: الكل يعلم أن مبابي لاعب كبير ومهم لفريقه، ولكننا نملك دفاعاً حديدياً قادراً على مراقبته والحد من خطورته.