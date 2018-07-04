إثارة تفوق الخيال في ربع نهائي المونديال «العظماء الثمانية» على «شاشات القياصرة»



تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018 محمد حامد (دبي) يقف العالم على أطراف أصابعه، ترقباً لانطلاقة دور الثمانية للمونديال الروسي، وسط توقعات بمزيد من المتعة والإثارة في مونديال المفاجآت، وتتعلق الأنظار بحماس سواريز في مواجهة ابتسامة الثقة التي ارتسمت على وجه مبابي، ومهارة «سامبا نيمار» التي تتحدى مزيج المهارة والتكتيك البلجيكي، وصرامة سويدية تقوم على الجماعية بعد سنوات من الاستسلام لكاريزما إبرا تقارع الهدوء الإنجليزي والحلم في إعادة كرة القدم إلى مهدها، أما آخر المواجهات فبين الحالمين بمعجزة الأرض والجمهور وبين كرواتيا الأنيقة بزعامة الأمير لوكا مودريتش الذي أصبح المرشح الأبرز للكرة الذهبية في حال حقق المعجزة الكروية، وقدم للعالم وجهاً جديداً يتوج باللقب المونديالي، الذي لم يبتسم أبداً إلا لـ 8 منتخبات على مدار تاريخه. (1) أوروجواي - فرنسا - تصنيف الفيفا: أوروجواي 14 - فرنسا 7 - القيمة المالية: أوروجواي 373 مليون يورو - فرنسا 1.08 مليار يورو ... المزيد