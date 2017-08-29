«سيتي» يقترب من سانشيز

لندن (د ب أ)

يتطلع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لحسم صفقة ضم الجناح التشيلي اليكسيس سانشيز من صفوف أرسنال قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسجل سانشيز 24 هدفاً لأرسنال الموسم الماضي، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يوافق بعد على تجديد تعاقده في استاد الإمارات.

ويرغب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في ضم سانشيز «28 عاماً»

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، أن الصفقة قد تتحول إلى مقايضة بين الفريقين، بحيث ينتقل سانشيز إلى سيتي في الوقت الذي يرحل فيه رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي إلى أرسنال.

وانضم سانشيز إلى أرسنال في 2014 قادماً من برشلونة مقابل 35 مليون جنيه استرليني.