بالصور... «الأبيـض» يعبر «الأخضـر» بهدفيـن في العين

محمد سيد أحمد، مصطفى الديب (العين)

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تمسك منتخبنا الوطني بآمال التأهل إلى كأس العالم «روسيا 2018»، بفوز تاريخي على السعودية 2 - 1، ويعد الأول منذ عشر سنوات، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة التاسعة «قبل الأخيرة» من التصفيات.

وقلب «الأبيض» الطاولة على «الأخضر» بـ«ثنائية» علي مبخوت وأحمد خليل في الدقيقتين 21 و60، بعد أن تقدم الشقيق السعودي بهدف نواف العابد من ركلة جزاء في الدقيقة 20، ورفع منتخبنا رصيده إلى 13 نقطة، متمسكاً بحظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بينما تجمد رصيد السعودية عند 16 نقطة، ويخوض منتخبنا المباراة الأخيرة أمام العراق يوم 5 سبتمبر المقبل، بينما يلتقي السعودية مع اليابان.

وقدم لاعبو «الأبيض» أداءً متميزاً ومستوى مشرفاً، وتعاملوا مع مجريات اللقاء بـ«حنكة» عالية، ما أهلهم لانتزاع فوز مستحق هو الأول تحت قيادة المدرب باوزا، رغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع محمود خميس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.