يونكر: تركيا تهرول بعيداً عن أوروبا

عواصم (وكالات)







اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر أن أنقرة «تهرول بعيداً عن أوروبا» مشيراً إلى أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يرسل إشارات تشي برغبته بإنهاء المفاوضات بشأن انضمام بلاده إلى الاتحاد. وتابع يونكر قائلاً «أتوهم أن أردوغان، الذي كانت العلاقة بينه وبيني ودية، وهي حالياً جيدة كذلك، يرغب في أن تقول أوروبا إنها تريد وضع حد للمفاوضات»، مؤكداً أن الرئيس التركي يسعى إلى تحميل الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن إنهائها. ورأى يونكر أنه ينبغي على الاتحاد توضيح أن «نظام أردوغان هو الذي يجعل عضوية تركيا في الاتحاد أمراً مستحيلاً».



ويأتي هذا في وقت تمر مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد بحالة من الجمود، في ظل توتر العلاقات بين الجانبين. وتتمحور الانتقادات الأوروبية في الاستفتاء الذي تم إجراؤه في تركيا ووسع بصورة كبيرة الصلاحيات الرئاسية للرئيس أردوغان، وكذلك قمع الحكومة التركية لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بما في ذلك اعتقال مواطنين من دول الاتحاد.