يونكر: تركيا تهرول بعيداً عن أوروبا

عواصم (وكالات)
اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر أن أنقرة «تهرول بعيداً عن أوروبا» مشيراً إلى أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يرسل إشارات تشي برغبته بإنهاء المفاوضات بشأن انضمام بلاده إلى الاتحاد. وتابع يونكر قائلاً «أتوهم أن أردوغان، الذي كانت العلاقة بينه وبيني ودية، وهي حالياً جيدة كذلك، يرغب في أن تقول أوروبا إنها تريد وضع حد للمفاوضات»، مؤكداً أن الرئيس التركي يسعى إلى تحميل الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن إنهائها. ورأى يونكر أنه ينبغي على الاتحاد توضيح أن «نظام أردوغان هو الذي يجعل عضوية تركيا في الاتحاد أمراً مستحيلاً».
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