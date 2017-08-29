الأمم المتحدة تدعو لدعم بنجلاديش في استضافة الروهينجا

عواصم (وكالات)

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، المجتمع الدولي إلى ضرورة مساعدة حكومة بنجلاديش ودعمها لاستضافة اللاجئين من مسلمي الروهينجا الفارين من القتال والاضطهاد في ميانمار عبر الحدود.

في وقت أعلنت بنجلادش التي تستضيف حالياً أكثر من 400 ألف من الروهينجا، أنها لن تستقبل المزيد من الفارين، بينما يحاول حرس الحدود منع اللاجئين من هذه الأقلية من دخول البلاد، ويسعون لاعتقال الذين تسللوا للبلاد وإعادتهم من حيث أتوا. بينما أكد المسؤولون بالفعل أن حرس الحدود أعادوا 550 لاجئاً منذ أمس الأول عن طريق نهر ناف الذي يفصل البلدين.

وكانت سلسلة من الهجمات المنسقة التي شنها متمردون روهينجا مسلحون على قوات الأمن في ميانمار (بورما سابقا) الجمعة الماضي في الجزء الشمالي من ولاية راخين قد أدت إلى حملة أمنية شنتها قوات بورما، دفعت طوفانا من القرويين من الروهينجا للفرار إلى بنجلاديش.

وقال كبير المتحدثين باسم المفوضية ادريان ادواردز «5200 شخص من مسلمي الروهينجا قد دخلوا بنجلاديش ما بين يومي الخميس والأحد الماضيين»، مبيناً أن هناك تقارير تتحدث عن بقاء عدة آلاف آخرين على طول الحدود بين البلدين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن وسط أنباء تفيد بوجود جرحى بينهم.

وأوضح أن المفوضية تعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تستمر بنجلاديش في السماح للفارين بدخول أراضيها.