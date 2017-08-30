كابول(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن انتحاريا فجر نفسه عند فرع بنك كابول قرب مجمع السفارة الأميركية شديد التحصين بالحي الدبلوماسي في العاصمة كابول أمس، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل و9 جرحى. فيما سارعت حركة «طالبان» المتطرفة لتبني الاعتداء الإرهابي الذي وقع في وقت تزدحم المصارف بأناس يسحبون النقود قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ غداً الخميس، مضيفة أنها استهدفت جنوداً ورجال شرطة يتقاضون رواتبهم. وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المهاجم فجر نفسه عند مدخل فرع بنك كابول قرب الحي الدبلوماسي الرئيسي في العاصمة الأفغانية.

واعتداء أمس، هو الأحدث في سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي ضربت كابول، ما يسلط الضوء على مستوى المخاطر في العاصمة الأفغانية حيث قُتل 209 مدنيين وأصيب 777 في النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. وأصبحت الاعتداءات على البنوك التي يصرف منها رجال الجيش والشرطة رواتبهم، من الأساليب المعتادة «لطالبان». وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة إن عدداً من أفراد الأمن قُتلوا، لكن لم يرد تأكيد من الحكومة.

من جانب آخر، أفاد مسؤولون بأن غارة شنها سلاح الجو الأفغاني مستهدفاً مسلحين من «طالبان» أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة 7 آخرين بإقليم هيرات غربي البلاد. وقال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حكومة الإقليم إن سلاح الجو استهدف مركز قيادة تابعا للحركة المتطرفة بقرية بختآباد في منطقة شنداند مساء أمس الأول، مسفراً أيضاً عن مقتل 20 مسلحاً من «طالبان»، ولكنها أصابت أيضاً منازل مدنية قريبة ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً.aa