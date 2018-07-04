روزيتي: الحكم في قلب عملية اتخاذ القرار

دبي (الاتحاد)

بدا رأي روبيرتو روزيتي، مدير مشروع الحكام المساعدين بالفيديو لدى «الفيفا» مختلفاً، حينما أكد وجود الحكم في قلب عملية اتخاذ القرار، وقال: الحكام المساعدون بالفيديو لا يتخذون القرار، لكنهم يوصون بمراجعة الوقائع داخل الملعب، الحكم فقط هو من يتخذ القرار النهائي.

وأضاف روزيتي: هناك فرق بين التفسير والقرارات غير الموضوعية والقرارات القائمة على وقائع في كل التفسيرات، نريد أن يكون الحكم في قلب عملية اتخاذ القرار. من جانبه، ذكر الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، أنه من الصعب أن تمضي كل القرارات بنسبة 100٪ في بطولة بحجم المونديال، وقال: هناك أمور كثيرة تحتاج للتنقيح، بناءً على ما حدث في المباريات الأولى، كان 95% من القرارات التي اتخذها الحكام دون اللجوء للفيديو صحيحة، وزادت هذه النسبة إلى 99.3% بفضل إدخال تقنية الحكام المساعدين بالفيديو، وربما هناك شيء يتردد كثيراً، وهو أن إدخال الحكام المساعدين بالفيديو لا يعني الكمال، لكن كما ترون فإن 99.3% قريبة جداً من الدقة المتناهية، بدوره ذكر ماسيمو بوساكا مدير التحكيم لدى «الفيفا» أنها ساعدت كثيراً في اتخاذ القرارات الصحيحة.