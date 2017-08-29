«الإماراتية» تلغي رحلات هيوستن لـ3 أيام بسبب «هارفي»

مصطفى عبد العظيم، وكالات (دبي، عواصم)

أعلنت طيران الإمارات إلغاء رحلتها رقم ايه كي 211 من دبي إلى هيوستن في الولايات المتحدة، ورحلتها رقم ايه كي 212 من مطار هيوستن إلى دبي، لمدة 3 أيام اعتباراً من أمس وحتى 31 أغسطس، وذلك نظراً للأوضاع الجوية السيئة التي تتعرض لها المدينة بسبب إعصار هارفي. وقالت الناقلة في بيان، إنها تراقب عن قرب تطورات الأوضاع الجوية في هيوستن وبقية المدن الأميركية التي تتعرض لفيضانات كارثية، تسببت بتعليق مطار جورج بوش الدولي، جميع رحلاته التجارية بعد أن غمرت الفيضانات الطرقات المؤدية إليه. وأضافت الشركة أنها إذ تعتذر عن أي إزعاج تسبب فيه إلغاء الرحلات للمسافرين على رحلاتها المجدولة إلى هيوستن، فإنها تؤكد أن السلامة تشكل الأولوية القصوى للمسافرين، ونصحت طيران الإمارات العملاء بمتابعة التحديثات بشأن هذه الرحلات عبر موقعها الإلكتروني، داعية المسافرين الذين يحملون تذاكر من وإلى هيوستن، إلى التواصل مع مكاتب طيران الإمارات المحلية، للتحقق من حالة رحلاتهم.

وتسبب الإعصار هارفي في هطول ما يقرب من 125 سنتيمتراً من الأمطار، ما يعد رقماً قياسياً قارياً للأمطار المصاحبة لعاصفة استوائية بالولايات المتحدة، وذلك في مدينة بيرلاند، جنوب شرقي مدينة هيوستن، بولاية تكساس، وفقاً لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية. وسقطت الأمطار خلال فترة 58 ساعة منذ الجمعة الماضي، وهو اليوم الذي وصل فيه هارفي إلى اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة. واستمر الإعصار منذ ذلك الحين في التسبب بفيضانات هائلة في هيوستن وأجزاء أخرى من ولاية تكساس. وقد وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى تكساس للقاء ممثلين عن منظمات الإغاثة ومتابعة عمليات الطوارئ.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن المسؤول المحلي جيف ليندنر، قوله، إن مستوى المياه ارتفع حتى حد حوض سد أديكس في هيوستن، رغم محاولات فرق الهندسة التخفيف من الضغوط على السد عن طريق فتح بوابات عدة. وأشارت معلومات جيولوجية رسمية إلى أن مستوى المياه في حوض سد أديكس تجاوز 32.9 متراً أمس، وبدأت المياه تفيض عن جسم السد. وأوضحت الهيئة أن انهيار السد يهدد بإغراق مناطق مأهولة في وادي نهر بوفالو بايو الذي يمر عبر هيوستن، رابع أكبر مدينة بالولايات المتحدة.