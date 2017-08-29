إطلاق أول بنك دولي يوفر الطاقة الذرية للأغراض السلمية

دبي (الاتحاد، وكالات)
دشنت وكالة الطاقة الذرية بمشاركة دولة الإمارات ومساهمتها، بنكاً لليورانيوم في كازاخستان، وهو منشأة قيمتها 150 مليون دولار، مصممة بهدف إثناء دول جديدة عن تخصيب الوقود النووي. وسيخزن البنك الذي أطلق عليه «ليو» اليورانيوم منخفض التخصيب في مدينة أوسكيمين شرق كازاخستان، ما يصل إلى 90 طناً من الوقود النووي، أي ما يكفي لتزويد مدينة كبيرة بالطاقة لثلاث سنوات، وسيبيعه للدول الأعضاء في الوكالة إذا لم تستطع هذه الدول شراءه من مكان آخر. ودعا الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف إلى ضرورة الاقتداء بتجربة بلاده التي تخلت عن أسلحة الدمار الشامل قبل نحو 26 عاماً، وتنفيذ برامج فعالة لمواجهة خطر انتقال السلاح النووي إلى المنظمات والجماعات الإرهابية حول العالم.
وأشادت وزيرة الدولة الدكتورة ميثاء سالم الشامسي بسياسة الرئيس الكازاخي وهيئات الإدارة النووية، خلال كلمتها نيابة عن الجهات المانحة لصالح بنك اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي ساهمت دولة الإمارات في قيمته، بمبلغ 10 ملايين دولار. وشكرت الدكتورة الشامسي الرئيس نزارباييف والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع من له مصلحة بهذا المشروع.
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