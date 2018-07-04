فوساتي: الشخصية القوية ترشح «الديوك»

علي معالي (دبي)
باستثناء تأهل روسيا على حساب إسبانيا، جاءت نتائج دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم منطقية، بفوز فرنسا على الأرجنتين 4 - 3 في مباراة ماراثونية، والبرازيل على المكسيك بهدفين، والسويد على سويسرا بهدف، وإنجلترا على كولومبيا 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، وبالسيناريو نفسه كرواتيا على الدنمارك 3 - 2 بعد تعادلهما 1-1، في حين تفوقت بلجيكا على اليابان 3 - 2، وأوروجواي على البرتغال 2 - 1، ويمكن التأكيد على الفشل الذريع لميسي مع «التانجو، وكذلك تواضع مستوى رونالدو في لقاء البرتغال أمام أوروجواي.
ولم يكن مفاجئاً أن يتفوق البرازيل على المكسيك، رغم أن التوقع بأن المكسيك على موعد مع كتابة تاريخ جديد، إلا أن «السامبا» ضرب التوقعات عرض الحائط، وأعاد منتخب المكسيك إلى بلاده، ويتقدم البرازيليون خطوة جديدة نحو المنافسة على اللقب.
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وفي رؤية فنية للدور الثاني، يرى خورخي فوساتي، المدرب الأسبق لمنتخب أوروجواي أن مباراة إنجلترا مع كولومبيا لم تكن ممتعة، وافتقدت إلى التكتيك الهجومي المناسب، ولذلك خرجت بهذا المستوى والأداء. وتطرق فوساتي إلى صعود أوروجواي إلى الدور ربع النهائي، مشيراً إلى أنه سبق أن ذكر قبل مباراة أوروجواي مع البرتغال، أن فرص الأوروجواي الأفضل، وهو ما حدث لأسباب متعددة، منها قوة وصلابة الدفاع مع حارس المرمى، إضافة إلى القوة الهجومية، ممثلة في كافاني وسواريز، مؤكداً أن مباراة بلجيكا مع اليابان تعد أفضل بكثير من لقاء إنجلترا مع كولومبيا.
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