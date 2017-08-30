الإمارات تستنكر تصعيد بيونج يانج وتحدي الإرادة الدولية

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

استنكرت دولة الإمارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً انتهك أجواء اليابان في تصعيد غير مبرر للوضع المقلق بالمنطقة، مؤكدة أن التجارب الصاروخية المتكررة تمثل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومعاهدة عدم الانتشار النووي، وتهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار العالمي. وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعمل نحو وقف هذه الممارسات التي من شأنها أن تقوض فرص السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا. وطالب البيان كوريا الشمالية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى انتهاج سبيل الحوار والدبلوماسية للحد من التوترات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأطلقت كوريا الشمالية مجدداً صباح أمس، صاروخاً باليستياً متوسط المدى، حلق لمسافة 2700 كلم ووصل لارتفاع 550 كلم، ماراً فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وذلك للمرة الأولى منذ 2009، ليسقط في البحر، ما اعتبرته طوكيو التي أصدرت تحذيرات للسكان بالاحتماء، «تهديداً خطيراً وجسيماً». وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجدداً بأن «كل الخيارات مطروحة» على الطاولة، بعد إطلاق بيونج يانج صاروخاً باليستياً حلق فوق اليابان، قائلاً «العالم تلقى بوضوح شديد الرسالة الأخيرة لكوريا الشمالية.. أثبت هذا النظام ازدراءه بجيرانه وبجميع أعضاء الأمم المتحدة وبأبسط معايير التصرف الدولي المقبول». وفيما دان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، أحدث تصعيد كوري شمالي من شأنه تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والجهود الرامية لخلق مجال للحوار، واستبقت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي، اجتماعاً لمجلس الأمن بشأن خطوة بيونج يانج «غير المقبول وغير المسؤولة» مطالبة المجلس بـ«اتخاذ إجراء فوري وجاد».

ويعد إطلاق الصاروخ الباليستي أمس، أكثر الاختبارات التي أجرتها الدولة المعزولة استفزازاً على الإطلاق، كونه جاء في وقت الذي تجري القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريبات عسكرية سنوية تعارضها كوريا الشمالية بشدة. وأجرت كوريا الشمالية عشرات التجارب على إطلاق صواريخ باليستية في عهد زعيمها الشاب كيم جونج أون، كان أحدثها السبت الماضي، لكن إطلاق صواريخ فوق البر الرئيسي لليابان أمر نادر. وتعود المرة الأخيرة لتحليق صاروخ شمالي فوق اليابان إلى 2009، حيث قالت بيونج يانج حينذاك إنها عملية إطلاق «قمر صناعي» لكن واشنطن وسيؤول وطوكيو أكدت أنه كان عبارة عن اختبار سري لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وشهدت مناطق شمال اليابان، إطلاق صفارات الإنذار، تلقى السكان رسالة نصية تدعوهم إلى الاحتماء. وقالت وسائل الإعلام اليابانية، إن الصاروخ انشطر إلى 3 أجزاء وسقط قريباً من المياه اليابانية، مشيرة إلى أنه سقط على بعد 1180 كلم شرق منطقة كيب إريمو في جزيرة هوكايدو. ودان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عملية «الإطلاق غير المقبولة» التي «تلحق ضرراً كبيراً بالسلام والأمن» في المنطقة، موضحاً أن طوكيو احتجت لدى بيونج يانج. وأضاف آبي أنه أجرى اتصالاً هاتفياً استغرق 40 دقيقة مع الرئيس ترامب، موضحاً أنهما اتفقا على «تعزيز الضغط على كوريا الشمالية».

من جهتها، استنفرت كوريا الجنوبية قواتها ووضعتها في حالة تأهب قصوى على خلفية إطلاق الصاروخ الجديد، فيما تسارعت الاتصالات بين واشنطن وسيؤول لتدارك الموقف. وقالت سيؤول إن واشنطن تدرس إمكانية نشر وسائل دفاع «استراتيجية» في كوريا الجنوبية. وأعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية، أن سرباً من 4 مقاتلات طراز «إف15- كيه»، قام بتدريبات على القصف الحي ضد قيادة كوريا الشمالية، رداً على إطلاقها الصاروخ الجديد. واتفق رئيسا هيئتي الأركان المشتركة الأميركية والكورية الجنوبية في اتصال هاتفي، على اتخاذ إجراءات أشد ضد كوريا الشمالية بما في ذلك الرد العسكري. ووسط إدانات عربية وغربية واسعة، طالبت بكين بضبط النفس، وكررت دعوتها إلى استئناف محادثات السلام، وقالت إن «الضغط والعقوبات» على بيونج يانج «لا يمكن أن تحل المسألة بشكل جوهري». بالتوازي، طالبت موسكو روسيا باستبعاد «الحلول العسكرية» في التعامل مع أزمة شبه الجزيرة الكورية، محذرة من نتائج «كارثية» في حالة اللجوء إلى معالجات «قسرية».