جمال صالح: إسبانيا أصابنا بـ «الملل»!

دبي (الاتحاد)

أكد العراقي الدكتور جمال صالح، المدير الرياضي لفريق الشارقة، أن اثنين من ترشيحاته للفوز بلقب المونديال «طارت في الهواء»، بعد خروج ألمانيا وإسبانيا من السباق، ولم يتبق سوى البرازيل وفرنسا وبلجيكا.

وعن «الماتادور» قال: طريقة لعبه اتسمت بـ «الملل» الكبير، ولم يكن لديه القوة الهجومية للفوز بالمباراة، واعتمد المنتخب الإسباني على كثرة التمرير، مما أفقد الفريق خطورته التي أصبحت معدومة في الخط الأمامي، وما قدمه أمام روسيا بعيد عن قدراتهم على الانتصار بعكس ما شاهدناه في مباريات سابقة.

وانتقل إلى التحدث عن البرازيل، مشيراً إلى أن «راقصي السامبا» طور الحالة الدفاعية كثيراً، ولذلك فإنني أرشحه للقب لأنه يملك عناصر جيدة دفاعياً وهجومياً، وفي الوقت نفسه لا أستطيع ترشيح كرواتيا للقب، مع كل الاحترام لقدرات اللاعبين، بل يمكنهم أن يحصلوا على المركز الثالث والميدالية البرونزية مثلاً، خاصة بعد الأداء الذي شاهدناه عليه أمام الدنمارك الذي عانى كثيراً.

وأضاف: أنها المرة الأولى، منذ 48 عاماً تقريباً التي يعود فيها فريق في النتيجة، بعد تأخره بهدفين، في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم، وأذكر أن المرة الأخيرة عندما عادت ألمانيا الغربية في مباراتها أمام إنجلترا في ربع نهائي «نسخة المكسيك 1970»، وأرى أن ملامح البطولة، والفوز باللقب تظهر بشكل واضح في فرنسا البرازيل.