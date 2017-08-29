تحذيرات من اشتراك المناطق العراقية المتنازع عليها في الاستفتاء الكردي

كركوك (الاتحاد)

حذر نائب تركماني عراقي أمس، من إشتراك المناطق المتنازع عليها في استفتاء لاستقلال إقليم كردستان العراق، والذي دعا إليه رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني في 25 سبتمبر المقبل، لما يحمله من مؤشرات خطيرة، كما رفض عرب وتركمان كركوك قرار مجلس المحافظة بالمشاركة في الاستفتاء بغيابهما، وطالبوا حكومة بغداد بوقفه محذرين من حملة اعتقالات تطالهم، فيما رفضت الحكومة العراقية الاستفتاء الذي دعا إليه، وعدته غير دستوري.

وقال حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية عضو مجلس النواب العراقي أمس، إن «إشراك المناطق المتنازع عليها في استفتاء إقليم كردستان يحمل أبعاداً خطيرة ويعد مؤشراً لصرعات بين المكونات، وهي بحاجة إلى توحيد الجهود لمواجهة عصابات داعش الذي يشكل تهديداً عليها بسبب احتلال قضاء الحويجة».

وأضاف «أن كركوك تقع خارج حدود الإقليم فكيف يجرى استفتاء في كركوك و40% منها بيد تنظيم داعش». وتابع أن «الاستفتاء سيخلق أزمة جديدة كما خلق موضوع رفع علم كردستان أزمة في المحافظة، وعلى مجلس المحافظة الانشغال بتقديم الخدمات للمواطنين وليس الانشغال بالمشاكل السياسية التي ليست من اختصاصه».

وصوت مجلس محافظة كركوك أمس، على قرار يقضي بمشاركة المحافظة في الاستفتاء على استقلال الإقليم بحضور 24 عضواً (من أصل 41) ومقاطعة العرب والتركمان.

وطالب التركمان والعرب العبادي بـ»التدخل المباشر لوقف اتخاذ أي قرار حول إدخال كركوك في الاستفتاء»، وحملوا رئيس مجلس المحافظة ومحافظ كركوك نجم الدين كريم «مسؤولية أية مشاكل تحدث جراء هذا القرار». وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي أمس، إن «كركوك جزء من المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وتشارك في الاجتماعات الدورية ومرتبطة إدارياً ومالياً بالحكومة الاتحادية». وأكد أن «أي خطوة تتنافى مع الدستور والقانون نرفضها، كونها أمراً غير صحيح ولا يمكن للمحافظات الانفراد باتخاذ قرارات بعيداً عن الحكومة الاتحادية».