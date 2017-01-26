غازي القصيبي: كأن الحبّ علاقات حرب

إعداد وتقديم: نوف الموسـى

مثلت رواية «شقة الحرية»، للأديب غازي القصيبي،إحدى أهم استشفافاته الفكرية، التي ألقت بظلالها على البعد الجمالي للغته الشعرية، ورغم التبعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في إدراك التحول لدى مكنونات الشاعر، في مرحلة من عمر الإنتاج الإبداعي، إلا أن القصيدة ظلت قريبة منه جداً، وتعكس الكثير من فيض فلسفته العامرة بالجمال، باعتباره جّل الحقيقة التي نحتاج إلى معرفتها على الكرة الأرضية. شغل القصيبي مناصب عديدة في المجال الدبلوماسي، إلى جانب مساهماته في وضع ورسم المنهجيات العامة، ورصد الاستراتيجيات، عبر خوض معترك الوزارات الحكومية في السعودية. والمثير للجدل دائماً هو القدرة النموذجية للأديب في إحداث التوازن المنسجم بين تكوينات الأدب، المغمورة بتجاوز واقع التصورات، إلى خلق العوالم المفتوحة، وبين السياسات والتكهنات المفروضة على المتغير اللحظي، وفق المصلحة العامة، إنها كمن يبحث عن صناعة متسع أكبر من الحب في صندوق مثقل بحدود النمطية العقلية... وبشكل تفاعلي استطاع القصيبي إفراز الحالة الاستثنائية لرؤيته في القصيدة، بشكل أكبر، وذلك لما يتحلى به الأدب من تحرك نوعي نحو إفشاء الطبيعة الذاتية للإنسان. يكفي أن تقرأ كتاب «مائة ورقة ورد»، لتلحظ تحركات مفهوم الحب في السيرورة الخاصة بالشاعر، وهو من آمن أنه بالقليل من الحب نستطيع أن نواصل السير في الرحلة المرعبة.

ويكتب القصيبي عن دهشته المستمرة حول الحب والصراع، ومتاهات الصداقة، وما يهبط على القلب فجأة، مقدماً بعضاً من رسائل السؤال عن الحياة، وهو السؤال الذي لن يتوقف أبداً.

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تستغربين هذا الصراع الذي يوشك أن يكون قاعدة